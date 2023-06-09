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黃色小鴨

〈太平山下〉盧威
洛杉磯聖蓋博曾舉辦「黃色小鴨狂歡節」，可愛的大黃鴨引人注目。（圖：作者盧威提供）
洛杉磯聖蓋博曾舉辦「黃色小鴨狂歡節」，可愛的大黃鴨引人注目。（圖：作者盧威提供）

由荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）創作的「黃色小鴨」，睽違十年後重返香港，一對高18米的巨型黃色橡皮鴨現身香港青衣海域試水，給維多利亞港增添新景色，讓港人雀躍不已，掀起新一波「賞鴨潮」。

2007年，霍夫曼發揮「異想天開」的創作靈感，引用行為藝術，把一只人見人愛的「臭小鴨」，設計成「頂天立地」的黃色大鴨，並讓它周「遊」世界，它的足跡已遍及荷蘭、法國、德國、中國、台灣、香港、澳門等30多個國家和地區，在不少城市引起不小轟動。

這一次，「黃色小鴨」重遊香港亮點多多，首先人們經歷疫情的煎熬，活潑可愛的「黃色小鴨」重回人們懷抱，正常生活裡有「黃色小鴨」陪伴更甜蜜。再則，6月是「孩子歡樂月」，「黃色小鴨」這個大玩具形同是「六一兒童節」最佳獻禮。

值得注意的是，兩隻「黃色小鴨」同時出遊海外，尚屬首次。俗話說「好事成雙」，「雙黃鴨」現身香港，增添喜慶氛圍，是個好兆頭，也是和諧美好的象徵。

我對「黃色小鴨」印象深刻，還與它有過近距離接觸。九年前，它大搖大擺造訪了我的老家上海，在上海浦東世紀公園湖中心與林立的高樓大廈組合成一幅稀奇畫面，「黃色小鴨」當時出盡鋒頭；不久，它又跨海來到洛杉磯，在洛杉磯港高桅帆船節上，我得以目睹它的風采，確實讓不少人追棒，宛如成為帆船節的「大明星」。

我十分敬佩藝術家霍夫曼的創作膽識，一隻「黃色小鴨」能跑這麼多地方展示，與成千上萬不同地區的粉絲互動，這不能不說是個奇蹟。更值得一提的是，「黃色小鴨」後續反應熱烈，「周邊產品」如雨後春筍般應運而生，且十分可觀。

「黃色小鴨」游過澳門時，澳門人腦筋動得快，不失時機地在漁人碼頭推出「黃色小鴨遊樂園」，打出小鴨主題餐飲系列，食雕「黃色小鴨」造型、趣緻模樣的冷盤，讓人愛不釋手；再加之美味烹飪，真是好看又好吃。

遊樂園還設有「鴨寶寶翹翹板」、「唐老鴨猜燈謎」、「小鴨過河」等遊戲，老少咸宜；遊樂園播放著兒歌「五隻小鴨」，大人、小孩一齊圍著小鴨轉，還真能吸引不少遊客，生意不錯。

值得一提的是，我在洛杉磯聖蓋博Smith公園還參加了「黃色小鴨狂歡節」和「鴨子設計大賽」，公園裡擺放了一隻「大黃鴨」作為招牌，十多個攤位一字排開，各種美食、兒童玩具應有盡有，熱鬧非凡。

在一排桌椅上，老師帶領孩子們聚精會神地用黃色橡皮泥捏出一隻隻心中的黃小鴨，引來陣陣歡聲笑語。

香港 洛杉磯港 澳門

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