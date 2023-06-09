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底特律6歲男童家中玩槍 對1歲弟連開2槍

阿媽的兩道撒手鐗

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

媽媽花盡心思為家裡年輕人煮愛心餐，反應卻是意料之外：「媽，你煮的粟米肉粒飯、雞皇飯、咖喱牛腩飯是很好吃，但吃完我要做好多運動呀！」

現今年輕人講求吃得健康，務求保持最佳體態，不容許身上長出贅肉，誰會料到媽媽的愛心餐會成為魔鬼效應？「媽嗎呀，你這樣餵我一個月我就重了3磅，再這樣吃下去，我要變肥仔了！」

傻瓜，哪有如此誇張？算了，回去吃你的雞胸肉和烚蛋(水煮蛋)吧！

然而媽媽豈這麼容易放棄？仔細忖量，發現有兩道家常菜年輕人難以抗拒、肯定是sure win的，分別是韓式牛尾湯和港式焗豬扒飯，每次煮出來都難以抗拒。

韓式牛尾湯其實是Galbitang的簡易變奏版，毋須熬上數天，煲數小時便成。先將牛尾浸水半小時，讓血水滲出。然後大滾15分鐘，將牛尾洗乾淨後，猛火煮半小時，再轉小火煮兩小時。我喜歡將一個洋蔥、一些蒜粒和白蘿蔔一併煮。煮好待冷再放進雪櫃(冰箱)裡，翌日就能輕易將上面那層凝涸的肥油撇走了。

清湯味道鮮濃，牛尾入口溶化，吃時加入白飯和Kimchi，太完美了。年輕人是大湯碗、大湯碗的嚼，哪裡有時間計算吃了會不會肥？

另外一道港式焗豬扒飯，就連挑嘴的老爹也愛吃。新鮮靚豬扒和炒飯部分，我是跟隨YouTube老師「職人吹水」學的，麵撈部分則跟足Ricky的版本，合併效果出奇美妙。

「吃完我要去運動！」年輕人一邊忙著吃，一邊說。

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