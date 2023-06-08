斗姆元君，又稱斗姥元君，是道教女神，也是北斗眾星之母。「斗」指的是北斗眾星。而「姆」字（或「姥」），意思就是「母親」或「老母」。對斗姆元君的信仰源自古人的星宿崇拜，賦予「天后」尊號。

斗姆元君在道教的信仰，出現很晚，但地位很高。其實她的原型，是古印度 婆羅門教崇拜的光明女神伐拉希（Varahi），她本是帝釋天因陀羅的部屬，後被奉為黎明女神，為印度人敬奉，後被稱為摩利支天。而在中國，摩利支天的信仰應在唐代以前的魏晉南北朝時從古印度傳入，而漢傳佛教徒也吸納了摩利支天的信仰，視摩利支天是觀音菩薩的化身。

中國的民間信仰，滿天神佛，儒釋道相融，信什麼都不重要，能夠靈驗就行了。相傳明代時鄭和等人下西洋，就是依靠著對摩利支天的信仰，平安航海。由於祈禱靈驗，道教信徒尊之為斗姆元君，視為眾星之母，納入道教神譜。

當然，道教本身不會說斗姆元君是摩利支天的別名，而是為斗姆元君另外立傳。據「道藏」記載，在夏王朝周邊，有一個小國由周御王統領，而斗姆元君原是周御王龍漢年間的玉妃，名號為「紫光夫人」，於塵劫中發大願，願生聖子，輔佐乾坤。結果某個春季在花園遊玩時突然感悟，使金蓮花溫玉池的九朵蓮花化生為九位聖子，大兒子與二兒子就是勾陳大帝和紫微大帝，其餘七個兒子則是北斗七星，合稱「九皇大帝」。

斗姆這個老娘不簡單，道教本想將她捧成法力無邊的女神，而成書於明代的「封神演義」，斗姆被稱為「金靈聖母」，道行高深，一人就能對抗慈航（觀音）、文殊和普賢，最後是打成平手，佛與道是不相伯仲。