到北加探親，廣州沒有直達舊金山的航班，我們從香港 出發，提前半天入住機場 富豪酒店。

選擇從香港出發也許還有一個原因，就是看到一個有關香港國際機場的統計數字：2018年香港機場旅客吞吐量7467.2萬人次，飛機起降42.77萬架次。

小小規模、人口不到800萬的彈丸城市，香港機場成為世界最繁忙的航空港之一，全球超過100家航空公司在此運營，客運量位居全球第五位，貨運量連續18年全球第1位。雖然這三年疫情，機場也與其他地區或行業一樣備受打擊，但現已有恢復跡象。而疫前有這樣的業績，除了地理位置，我想機場一定有其吸引之處。

進入香港國際機場，第一感覺是面積寬敞、空間廣闊，但絕無空洞之感。巨大、動感十足的屏幕時刻播放迎客視頻，明星們不遺餘力地表演出香港的熱情。大堂清晰的各種登機、機器人及人工諮詢、行李服務指示牌，為乘客提供了一切便利。過關採用的人臉識別 功能，快捷、方便。屏幕不斷更新的實時航班信息，一目瞭然。

候機大廳，通往登機口前，商店、各地風味的餐廳，每間設計裝修都極講究，出品別出心裁。

最有特色的是，在候機樓可以俯瞰整個機場。赤鱲角得天獨厚，遠處是山，跑道的盡頭是海，丫字型的停機坪，182個停機位藝術的排列。站在巨大的玻璃窗前，可以看一架架飛機緩慢進入跑道，然後一飛沖天；可以看機場引航車、行李車、物料供應車有條不紊地運作；還有獨具特色的連接香港國際機場一號客運大樓與T1衛星客運廊的天際走廊，實用並極具觀賞性。

這次我在香港國際機場停留了三個多小時，彷彿坐在香港的大客廳，這裡是香港最興旺的進出口，也是香港社會生活和經濟活動的晴雨表。每當風雨將至或經濟起伏，它都是見證者。

如果說香港有維多利亞港，有離島，有油尖旺，有太平山，這三年還多了故宮、視覺文化博物館，景觀越來越多。我要說，香港國際機場，也應列為香港必到必看的一景。