我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人物速寫／劉德華 尼克森總統圖書館華語女導覽

矽谷谷歌員工回憶2000年網路泡沫：裁員比現在慘烈

香港的大客廳

〈太平山下〉潘健生

到北加探親，廣州沒有直達舊金山的航班，我們從香港出發，提前半天入住機場富豪酒店。

選擇從香港出發也許還有一個原因，就是看到一個有關香港國際機場的統計數字：2018年香港機場旅客吞吐量7467.2萬人次，飛機起降42.77萬架次。

小小規模、人口不到800萬的彈丸城市，香港機場成為世界最繁忙的航空港之一，全球超過100家航空公司在此運營，客運量位居全球第五位，貨運量連續18年全球第1位。雖然這三年疫情，機場也與其他地區或行業一樣備受打擊，但現已有恢復跡象。而疫前有這樣的業績，除了地理位置，我想機場一定有其吸引之處。

進入香港國際機場，第一感覺是面積寬敞、空間廣闊，但絕無空洞之感。巨大、動感十足的屏幕時刻播放迎客視頻，明星們不遺餘力地表演出香港的熱情。大堂清晰的各種登機、機器人及人工諮詢、行李服務指示牌，為乘客提供了一切便利。過關採用的人臉識別功能，快捷、方便。屏幕不斷更新的實時航班信息，一目瞭然。

候機大廳，通往登機口前，商店、各地風味的餐廳，每間設計裝修都極講究，出品別出心裁。

最有特色的是，在候機樓可以俯瞰整個機場。赤鱲角得天獨厚，遠處是山，跑道的盡頭是海，丫字型的停機坪，182個停機位藝術的排列。站在巨大的玻璃窗前，可以看一架架飛機緩慢進入跑道，然後一飛沖天；可以看機場引航車、行李車、物料供應車有條不紊地運作；還有獨具特色的連接香港國際機場一號客運大樓與T1衛星客運廊的天際走廊，實用並極具觀賞性。

這次我在香港國際機場停留了三個多小時，彷彿坐在香港的大客廳，這裡是香港最興旺的進出口，也是香港社會生活和經濟活動的晴雨表。每當風雨將至或經濟起伏，它都是見證者。

如果說香港有維多利亞港，有離島，有油尖旺，有太平山，這三年還多了故宮、視覺文化博物館，景觀越來越多。我要說，香港國際機場，也應列為香港必到必看的一景。

香港 機場 人臉識別

上一則

新官上任

延伸閱讀

阿聯酋巨無霸A380機型抵峇里島 民眾搶拍留念

阿聯酋巨無霸A380機型抵峇里島 民眾搶拍留念
香港凶案畫面瘋傳 港紅十字會：提供心理諮商

香港凶案畫面瘋傳 港紅十字會：提供心理諮商
曾被酸不配當媽… 楊冪「IP地址在香港」洩探女行蹤

曾被酸不配當媽… 楊冪「IP地址在香港」洩探女行蹤
紐約六四紀念館今開幕 增香港民主運動廳

紐約六四紀念館今開幕 增香港民主運動廳

熱門新聞

黛安∕圖

變心的妻子（上）

2023-06-03 02:02
黛安∕圖

變心的妻子（下）

2023-06-04 02:02
可樂王∕圖

初到美國時的困惑

2023-06-06 02:02
Mrs. H∕圖

灰燼的滋味（上）

2023-06-05 02:02
慈禧太后御筆「福、壽」橫幅，金黃色綾布上裱托紅斗方，上書「福」、「壽」二大字。中間鈐有「慈禧皇太后之寶」一印。其題字云：「慈禧皇太后御筆。光緒二十年十月。賜出使俄國大臣頭品頂戴湖北布政使臣。」。(圖:史博館提供)

台展出慈禧太后墨寶 但清末最有權的她 書法真的好嗎？　

2023-06-03 23:39

那些得失和悲喜

2023-05-31 02:01

超人氣

更多 >
紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害

紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害
紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日

紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日
好市多冷凍餐 營養師推薦：這8種最健康

好市多冷凍餐 營養師推薦：這8種最健康
Lululemon堅持開除力抗竊賊的兩名喬州店員

Lululemon堅持開除力抗竊賊的兩名喬州店員
「吹哨者」爆料美國數十年來一直在回收UFO 甚至擁有「完整」的飛行器

「吹哨者」爆料美國數十年來一直在回收UFO 甚至擁有「完整」的飛行器