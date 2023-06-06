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逼拶與尋思

〈六合飛翔〉岑逸飛

儒家喜講「提撕」，禪宗將「提撕」引入佛學，禪有兩路，一路叫「逼拶」(「拶」的粵音是札)，臨濟宗最喜用，指逼到沒時間去想任何辦法，要逼到徹徹底底放下推敲的習氣，因而停止「想蘊」的作用，不讓「想蘊」為維護自我而產生妄想，這就需要當頭棒喝，在電光火石之間頓悟，一切了了分明。

「拶」字有「擠」和「壓」的意思。舊時酷刑，用繩穿五根小木棍，套進手指用力緊收，稱為「拶指」，或稱「拶」，其刑具叫拶或拶子。而禪宗的逼拶，總是在逼修行者歸而求之，往內愈行愈深，行到無路可走，到達顛撲不破的無明窠臼。所以禪宗的參禪逼拶，猶如一路追殺，不得不往內走，愈行愈深，就愈能穿透幻化表相，而不會去執取它，知道它是虛幻的。

禪宗除了「逼拶」之外，另一路是「尋思」。尋思可不是沉思，這本來也是佛學用語，唯識宗便有「四尋思觀」，包括名、義、自性和差別。「名」是能詮的名言；「義」是所詮的義理；「自性」是名和義的體性；「差別」是名與義上的差別相。

但禪宗如溈仰宗或曹洞宗，其「尋思」是以反思方式去思無思之妙，能思的是心，所思的是境，而在尋思的過程，通過回互、定念等工夫，稱為「日用提撕」，與「逼拶」相互輝映。馮學成居士形容「逼拶」是武火，「提撕」是文火。

「提撕」在佛家筆下是「日用提撕」，指這種修行不是一曝十寒，而是在日常生活體察，即所謂「行住坐卧都是禪」。人性的附著，就是「我」的執著，「貪、瞋、癡」都是我執，而修行正是把「我執」撕裂，那種力量是左右分開，與由下而上的提起不同。

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