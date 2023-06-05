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十種改善心情的辦法

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

「毋須運動，十種方法可以令你改善心情，提升快樂情緒？」這個BBC健康節目「Just One Thing」主持人Dr Michael Mosley的點題，令我興趣盎然，希望內容不是「阿媽係女人」(人所共知的事)的級數。

一、擁抱太陽：主持人米高解釋說，陽光能協助腦部釋放血清素，讓人平靜集中，更能感受幸福和快樂的感覺。這點我非常同意，若房間長期拉上窗簾不見天日，長住的人都會比較憂鬱。

二、深呼吸：嘗試緩緩吸氣，數四下，然後慢慢呼出，數六下。這樣深呼吸會改善心跳、減低血壓和壓力指數，是最佳抗憂鬱方法。

三、找朋友傾訴：哪怕是找個老友傾訴，又或在公園跟陌生人聊天，都有助減低孤單感。

四、記錄事情：每天用15分鐘記錄你喜歡的事情，米高說這可減低負面思維，更可改善心情、睡眠質素和記憶力。

五、休息一下：冥想、小睡又或片刻任由腦袋天馬行空的漫遊，都能令人更平靜、心情更佳和更具創意。

六、種室內小盆栽：有研究顯示，若將放置公司的盆栽拿走，員工的效率和集中力隨即下降。家裡放些植物，能讓人心曠神怡。

七、唱歌：唱歌能令人建立自信和減少孤寂感。但若唱得太難聽，反惹討厭。

八、學習新事物：三年前，我開始學焗麵包糕點，確實讓我的生活充滿快感。

九、感恩：每天嘗試感恩三件事情，會讓你快樂。

以上九項都頗有道理，唯獨第十項，是最難做到的，那就是遠離你的手機，每天最少一小時。

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