前陣子，新加坡 有位50歲的女士在臉書看到一個廣告，頓時令她兩眼發光，這個網站售賣她最愛吃的榴槤，價錢是超筍（特價）呀，實在是太吸引了。

她立即聯絡該網站，留下了自己的電話號碼，馬上有位男士打電話給她，他實在是太友善了，還答應免費多送她幾個榴槤。於是該女士喜孜孜地依據男士的指引進行交易，先是給他一些個人資料，然後是銀行資料和個人密碼，以便順利過數……，這位可憐的女士將會遭遇什麼不幸的下場，聰明的讀者們都早已心裡有數吧。

翌日，該女士進行其他網上購物時，赫然發現自己的銀行戶口只剩下大概港幣四十元，她的一生積蓄共港幣二十九萬元已全數被人提走，她如遭雷擊呢。

也許有人會笑這位女士愚蠢，怎會這麼輕易透露自己的銀行資料？我倒不敢揶揄人家，因為騙徒正如狼似虎地嘗試攻入我們的生活，算一算，我們每天平均接收過多少來歷不明的電話、短訊或電郵，只要稍不留神，隨時會中招。

最近還流行「積分」為餌，大家萬萬要小心。

今天有朋友收到手機 信息，是某飲食平台提醒她780分的積分即將到期，叮囑她盡快換物品，10分可當1元用，即共有78元。她選了某炸雞店的90元套餐，但需要補貼12元。她不虞有詐，只是輕輕一「click」，手機短訊立刻顯示銀行有筆6900元的交易。

事後她才仔細看，那個網站的英文少了兩個字母 ，若不是貪心急於換積分，該早就拆穿了。