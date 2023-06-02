我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約17歲學生「戴抗噪耳機」走鐵軌 聽不見火車鳴笛遭撞死

金山華人遭身分盜用 4萬無聲無息被偷走

停電最大收穫

〈每日驚艷〉張宏

晚上坐著看書，忽然聽到洗手間傳來「啪」一聲，全屋燈光一齊熄滅，漆黑一片。正在洗澡的兒子大叫道︰「誰關了我的燈？快開燈！」

我料到應該是停電，打開手機電筒走出客廳。兩個女兒在漆黑之中處變不驚，竟然比我更早出來，拿著燈光研究電表房的電掣，看看到底是哪一個區域的電線出事，但沒有頭緒。「既然自己找不到原因，惟有隔天一早請人來修理，大家早些睡吧。」我說。

第二天早上，大家罕見地清晨7點多全部自然醒來。雖然不能開燈、不能開風扇、不能看電視、不能充電，但做運動的做運動，吃早餐的吃早餐，談天說地，十分高興，與平時早上無精打采的樣子有天壤之別。

「前一晚睡得好嗎？」我好奇問他們。

「睡足8小時呀，今天覺得少有地精神飽滿！」兒子興奮地搶著說。平時沉迷網上遊戲的他，昨晚無法上網，手機也看不了多久，索性上床睡覺。我同樣是在漆黑中做不了任何工作，提早10點左右睡覺。第二天，全家人精神奕奕，睡了一晚好覺，而且睡前沒看任何手機信息，安然入夢。

一次意外停電，不但不是壞事，竟然是大大的好事，令全家人自願離開電腦、放下手機，充足睡眠，好好休息，這實在是停電的最大收穫。

手機

上一則

華裔作家新書 思索成長經歷

下一則

拉長春天的山杜鵑

延伸閱讀

馬尼拉機場航廈停電航班取消 現已恢復供電

馬尼拉機場航廈停電航班取消 現已恢復供電
金山市區大停電 金融區影響最嚴重

金山市區大停電 金融區影響最嚴重
舊金山市區昨夜大規模停電 多地尚未恢復供電

舊金山市區昨夜大規模停電 多地尚未恢復供電
停電時刻

停電時刻

熱門新聞

台大電機資訊學院長張耀文。（圖：張耀文提供）

台大電資學院院長張耀文 看晶片戰爭演繹台灣未來

2023-05-25 07:00

美國住久會變傻

2023-05-28 02:01

人生是值得活的（上）

2023-05-26 02:02
花園邊的遊廊。（李源．圖片提供）

無意間走入天堂（上）

2023-05-30 02:02

十分鐘的面試

2023-05-30 02:01

我的白內障

2023-05-29 02:00

超人氣

更多 >
參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上

參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上
只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心
台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大
AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊
利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行

利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行