晚上坐著看書，忽然聽到洗手間傳來「啪」一聲，全屋燈光一齊熄滅，漆黑一片。正在洗澡的兒子大叫道︰「誰關了我的燈？快開燈！」

我料到應該是停電，打開手機 電筒走出客廳。兩個女兒在漆黑之中處變不驚，竟然比我更早出來，拿著燈光研究電表房的電掣，看看到底是哪一個區域的電線出事，但沒有頭緒。「既然自己找不到原因，惟有隔天一早請人來修理，大家早些睡吧。」我說。

第二天早上，大家罕見地清晨7點多全部自然醒來。雖然不能開燈、不能開風扇、不能看電視、不能充電，但做運動的做運動，吃早餐的吃早餐，談天說地，十分高興，與平時早上無精打采的樣子有天壤之別。

「前一晚睡得好嗎？」我好奇問他們。

「睡足8小時呀，今天覺得少有地精神飽滿！」兒子興奮地搶著說。平時沉迷網上遊戲的他，昨晚無法上網，手機也看不了多久，索性上床睡覺。我同樣是在漆黑中做不了任何工作，提早10點左右睡覺。第二天，全家人精神奕奕，睡了一晚好覺，而且睡前沒看任何手機信息，安然入夢。

一次意外停電，不但不是壞事，竟然是大大的好事，令全家人自願離開電腦、放下手機，充足睡眠，好好休息，這實在是停電的最大收穫。