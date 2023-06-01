「嗜欲深者天機淺」，此語出自《莊子･大宗師》，原文是：「真人之息以踵，眾人之息以喉。屈服者，其嗌言若哇。其嗜欲深者，其天機淺。」所謂嗜欲深者是指欲望深重。那什麼是「天機」？是人的智慧與靈性，也可以說是對事物的判斷力。

一個人如果深陷欲海、貪婪無度，就會失去生命中的靈性與智慧，喪失對一切的判斷，從而走上歧途。這本是道家智慧，但儒家和釋家都很推崇這句話。《朱子語類》引述程子所言，認為此語「的當」，不可視之為虛無之論。

至於釋家，最反對貪欲，而嗜欲深者，是貪欲過度，令修行障礙重重，毫無智慧可言。故釋家有所謂「欲海」，指欲令人迷失本性，沉淪生死大海；又有所謂五欲，包括財、色、名、食、睡，會污身如塵埃，成為「欲塵」。

「嗜欲深者」，先看這個「欲」字。「欲」字從欠，表示有所不足，因而產生欲望。但這種欠缺，會自我增值，永無滿足。「貪」本身已是問題，若貪得無厭，則成欲壑難填。是故「嗜欲」是貪欲成癖，上了癮。好一個「癮」字，這個形聲字，形旁是病字框，內藏「隱」字，可見是一種隱疾，而「嗜欲深」，說明這種隱疾已病入膏肓，其症狀若引用莊子說法，便是「天機淺」。

不過所謂「天機」，這個詞實在難解。「天機淺」的「天機」，可不是「天機不可洩露」的「天機」，那是上天的機密。本來天機之「機」也可解作機心，所謂「機關算盡太聰明」，機心可以算來算去，所以紫微斗數有「天機星」，天機星是謀略星，是智多星，聰明機警，智慮過人。但莊子所說的「天機淺」的「機」絕不是機心。