多年以前追蹤張愛玲的足跡，我飛抵香港 ，第一站抵達的是淺水灣，第二站來到尖沙咀天星碼頭老鐘樓。老鐘樓悄無聲息地聳立在流光溢彩的大廈叢林裡，毫不起眼，像一個瘦小而禪坐的長者，以一雙深邃銳利的眼睛，注視著港島百年間潮漲潮落、雲起雲飛。

相對於偶爾涉足的淺水灣，張愛玲對天星碼頭老鐘樓太過熟悉，當年她在香港大學就讀，一次次從上海坐克利夫蘭總統號抵達這裡，又一次次從這裡登上輪船回到上海，老鐘樓目睹過她的進進出出。後來她於1952年逃到香港，還嫌這裡與內地一衣帶水，不太安全，逮著機會又從天星碼頭奔赴海外。

那一次是香港女性友人、被她稱為「我的八點鐘的灰姑娘」的鄺文美與宋淇夫婦在天星碼頭為她送行，那一天是1955年10月25日，那艘連結著紐約、香港與上海的克利夫蘭總統號輪船發出一聲嗚咽，緩緩駛離銅鑼灣。張愛玲突然淚流滿面，她馬上回到船艙，用輪船上提供的信紙給鄺文美寫信：

「在上船那天，直到最後，我並沒有覺得難過，只覺得忙亂和抱歉。直到你們一轉背走了的時候，才突然好像轟然一聲天坍了下來一樣，腦子裡還是很冷靜和疏離，但是喉嚨堵住了，眼淚流個不停。」

張愛玲對鄺文美的感激體現在字裡行間，後來她幾次抵達香港，吃住都在鄺文美家，將鄺文美兒子宋以朗擠到客廳睡沙發。那時候賴雅中風 ，她患上眼疾卻無錢治病，吃人家的、住人家的、還要向人家借錢看病，同時人家還幫她找機會寫電影劇本，這讓一向孤傲清高的張愛玲生不如死，她最後將全部著作版權交給鄺文美繼承，就是為了償還這筆壓在心頭的良心債。

我一個人在港島迷離夜色中離開老鐘樓，緩緩沿海濱向燈火闌珊處行走，身旁摩肩接踵全是興高采烈的遊人，維多利亞港此時此刻向我展示著東方之珠的無窮魅力，對面就是我們熟悉的燈火燦爛香港島，就是我們在電視上與畫報上看過千百遍、香港美輪美奐的天際線。

不知不覺間我來到著名的星光大道 ，情不自禁停下腳步俯身眺望：海浪高一聲低一聲，在五彩斑斕的夜色中浪花也變得五彩繽紛；鹹腥味的海風迎面撲來，在一幢幢金碧輝煌的大廈裡，毫不起眼的天星碼頭老鐘樓已隱身不見。

它們曾經是香港的地標，那是100多年前的香港；現在，香港早已物是人非，天星碼頭也早已不是過去的天星碼頭，我記得張愛玲早在1961年代抵達香港時，就在《重訪邊城》裡抱怨過：

「這次來我住在九龍，難得過海，怕看新的渡輪碼頭，從前光潤的半舊棗紅橫條地板拆了，換了水泥地。本來一條長廊伸出海中，兩旁隔老遠才有一張玻璃盒裝的廣告畫，冷冷清清介紹香煙或是將上映的影片。這麼寶貴的廣告空閒，不予充分利用，大有諧星的throwing line的風度──越是妙語越是『白扔掉』，不經意地咕噥一聲，幾乎聽不清楚。那一份閒逸我特別欣賞。相形之下，新蓋的、較大的水泥建築，粗陋得慘不忍觀。」

香港，這個近200年前出口東莞香料的荒涼小港，後來成為「紐倫港」世界三大金融中心之一。一代代人來了，一代代人走了，只有天星碼頭、老鐘樓沒走，像一枚圖釘釘在這裡，釘住一代代華人不變的記憶。