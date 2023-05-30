《藏在地名裡的香港》一書。（圖：作者王曉革提供）

記得羅大佑的那首《皇后大道東》嗎？

凌霄閣是香港 的地標性建築，位於太平山爐峰峽的山頂廣場，也是山頂纜車的終點站。

香港作為地名的三層含義，精緻成了香港人的一種生活方式。

九龍的一塊飛地，曾經「三不管」的九龍寨城。

港英時期，新界不僅地理距離遙遠，心裡距離更遠。港島、九龍是割讓，政府捨得投入建設，新界是租借，任其自由發展。

通常講，港島是都市，九龍是市井，新界是鄉村。

城篇分為八個部分：北區、西營盤、西環碼頭、西環七台、薄扶林、摩星嶺、跑馬地、獅子山。

香港北區位於深圳河南 岸，是香港與深圳之間主要的路上交界區域，有文錦渡、羅湖等四個口岸。

西營盤橫平豎直的街巷之間，唐樓林立，底層開著各色小鋪，售賣海味和中藥材的店鋪尤為集中。

裝卸貨物的西環碼頭還在，食店的西環碼頭卻歇業了。

所謂西環七台，是房屋依山而建所形成的地勢，逐級開闢建屋的平地稱為台。

如今並不起眼的薄扶林，在香港開發史上有過多個第一的紀錄。

上世紀中，摩星嶺發生的「秧歌舞事件」。

跑馬作為賭博遊戲，也許不失為一種「發乎於情止乎於禮」的賭博。

獅子山位於九龍新界之間，傳統上被視為市區與鄉郊的分界線。

海篇也是八個部分：南區、深水灣、淺水灣、海洋公園、維多利亞港、南丫島、長洲島、港珠澳大橋。

南區迄今還是一派人跡罕至的樣子。

深水灣的形象越來越模糊，甚至帶上些神祕。

據說，到香港旅遊，「兩灣」非去不可，一為銅鑼灣，一為淺水灣。

香港的生活節奏整體後移，上班普遍較遲，很多活動都安排在晚上；對此，我是深有同感，一般來說，大部分店鋪都是中午前後開始營業。

海洋公園與其他主題公園最大的不同，還在於山外的無敵海景。

一灣維港，攬盡香江風雲。

周潤發 就是南丫島出生的大牌明星。

遊客每去長洲島，都有一種時光倒流的感覺，從中隱約品出昔日老香港的味道。

飄逸瀟灑的港珠澳大橋，把珠江下游和伶仃洋廣闊的水域變成粵港澳大灣區的內陸湖。

山篇包括七個部分：衛奕信徑、麥理浩徑、大帽山、大嶼山、畫眉山、烏蛟騰、沙螺洞。

從衛奕信徑多樣化的人文和自然景觀中，隱約可見香港的歷史軌跡。

麥理浩徑是香港路程最長的遠足郊遊徑。大帽山海拔957米，是香港境內最高的山巒。天海之間，聳立著大嶼山。名為山地，實為海景。

香港逼仄的街道和居住環境，因了郊野公園的存在而得到緩解。

烏蛟騰是一個古老村落，點綴在山徑的北端。沙螺洞則有保育與開發的博弈。

最後，作者在尾聲中談到；在天橋最集中的中環、荃灣、將軍澳等地，你甚至可以不接觸地面街巷，而完全生活在天橋系統之中。現代化的天橋取代傳統的街巷，成為社區聯繫的管道，給市民生活帶來的影響是深刻的。潛移默化地改造著香港的城市格局，創新社區運作，重塑人們的生活方式。

掩卷之後，我想說一句：藏在地名裡的香港真好看。

另外，我數了數，作者談及的上述地點近30處，自己曾經去過的約占一半。於是，我產生一個想法，帶上這本書，再去香港一次，一次不行兩次，把其他沒有去過的地方按圖索驥走上一遍。（下）