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作家談仇亞經歷：除了霸凌、辱罵…他走錯樓 就被槍殺

債限協議天下太平？還有國會這難關要過

她的小朋友

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

退休了，以為生活會較悠閒，誰知約她茶敘卻很不容易。「沒辦法啦，我要照顧小朋友嘛！」

她單身，未曾結婚生育。她口中所指的「小朋友」，其實是年屆80多歲的母親。

她是我見過最孝順媽媽的女兒，她的生活秩序壓根兒是以媽媽的需要排首位，媽媽何時覆診、哪天驗牙、做物理治療等，都成為她的頭號關注事件。

「沒辦法啦，我媽見我退休，第一時間就把女傭辭退了。」依稀記得她曾多次到處打聽請女傭的事宜，但她家傭人總是做不長，臨時又要傷腦筋四處找。

「是呀，這些工人好差啊，又偷懶，不做事整天玩手機，還偷東西。」伯母滔滔不絕敘述眾女傭的種種惡行時，女兒都是默默地側耳傾聽，從沒打算反駁她。她似乎已深深洞悉，80多歲的老人家是不會願意改變什麼的，就由她盡情發洩吧！

伯母說要去洗手間，說罷就直接站起來開步走，她的步伐有點蹣跚，但這年齡已算不錯了。「妳怎麼不陪伯母去廁所？」我好奇地問。「妳不知啦，她這個人最要面子，不喜歡人扶她。」女兒真懂媽媽的心理啊！

伯母回來不久，有位女侍應拿著一個包包跑來：「婆婆，這個包包是不是妳的，妳漏在廁所了。」

她們連忙答謝，女兒卻在我耳旁說：「她常常這樣，我已習慣了，她的貴重物品其實在我包包裡。」

「咔！」、「咔！」突然傳來了奇怪的聲音，仔細一看，我有點訝異，伯母竟然當眾剪指甲。女兒也覺尷尬了：「媽，回家再剪啦！好啦，走啦，埋單啦！」

「都還沒吃鮮竹卷，我不走！」「小朋友」在撒嬌，但我們都清楚知道，這天她第一碟吃過的點心，就是鮮竹卷。

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