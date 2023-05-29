藏在地名裡的香港真好看

《藏在地名裡的香港》一書。（圖：作者王曉革提供）

4月中旬，我正在香港 淘書。一天夜裡，瀏覽百度 時偶然發現一本《藏在地名裡的香港》，一見書名，頓時精神來了。因為來港多次，對於香港的地名乃至地名裡的歷史還是知之甚少。此書是本地近期出版的，於是第二天馬上跑到書店去買。

誰知店員告我說原來有賣，不過現在已經斷貨。跑了幾家均是如此。失望之餘，想去京東碰碰運氣，結果上網一搜，居然還有，當即就在中華商務訂了一本。很快，在我回到北京 之後的第二天，書也到了。打開一看，還是作者的簽名本。

此書的版權頁顯示：作者木木，繪圖運豊，中華書局（香港）有限公司出版，香港聯合書刊物流有限公司發行，2021年9月第1版第1次印刷，2021年12月第1版第2次印刷。關於作者木木，之前上網查過，其旅居香港16年，現在深圳市政協工作，深圳經濟特區研究會副會長；繪者運豊，書中介紹他是被喻為「走在路上的作家」的文學愛好者，曾與作者一起遊歷香港的群山峻嶺。另據報導，此書的新書分享會是去年7月10日在深圳舉辦的，這也和扉頁上作者的簽名日期對應得上。但是，分享會時間與出版發行時間似乎相隔較長，也許是當時疫情所致吧。

此書在編排上，既有文字，也有繪圖和照片，說得上是圖文並茂。先是一篇序：香港地名拾趣，接下來分為總篇、城篇、海篇、山篇，最後是一篇尾聲：當天橋成為系統，接下來分別來看一下，同時我會簡要引用作者部分原文。

作者在序中談到：香港地名的來歷，大致有四種情況，最常見的是以英國皇室或達官貴人的姓氏名號來命名，如堅尼地城、麥理浩徑、彌敦道、維多利亞公園等；第二種情況也與殖民統治有關，但不是直接採用名人姓名，而是按中文習慣命名，如新界、西營盤、炮台山、中環等；第三種情況則是完全的本土地名，如九龍、長州、屯門、銅鑼灣等；第四種情況比較特殊，可以稱之為雙地名，即同一個地點有兩個地名，一個中文名，一個英文名，音不同，意也不同，如香港仔與Aberdeen，太平山與Victoria Peak，兩個名字並用。英文場合用新取的英文名，中文場合仍用原來的中文名。

總篇分為六個部分，太平山、皇后大道、凌霄閣、香港、九龍、新界。

太平山是香港島的主脈，山上豪宅既是中國山頂豪宅的起源，也是全球豪宅的參照。太平山頂的一個門牌號，就代表了一切。

皇后大道是香港最老的街道，也是迄今為止名氣最大的街道。這條本該譯作女皇大道的主幹道，被錯譯為皇后大道，但人們還是將錯就錯。（上）