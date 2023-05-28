英國女孩Megan（美瑾）與單親媽媽Jean（珍）同住，她於13歲開始發現腦部有毛病，不久母親向外宣布，女兒不幸患上腦癌。

珍不時會將女兒進出醫院和每天需要服食大量藥物的片段上傳到網路，不少好心人或同路人紛紛成為她們的追隨者，互勵互勉讓美瑾走的路絕不孤單。

小小年紀的美瑾不僅沒有被噩運打垮，她還積極幫助其他同路人，母女成立了一個慈善基金「Believe In Magic」。善款用作幫助患病兒童完成心願，過去就曾讓超過百名兒童圓夢，包括開派對或是遊覽迪士尼樂園 等。

2015年美瑾更成為風雲人物，慈善基金舉辦的籌款夜「Cinderella Ball」非常成功，就連大名鼎鼎的One Direction兩位樂隊成員都親臨撐場。同年，美瑾獲時任首相頒發勇氣獎。

可是，美瑾病情卻突然告急，珍於網上發動眾籌救女，12萬英鎊於48小時之內成功籌得。過了不久，珍再呼籲網上捐款，稱女兒的生命危在旦夕。

有同路人的家長群已經開始起疑，為什麼珍的帖文從來沒提及主診醫生或就診醫院的呢？他們找了私家偵探追查，發現珍和美瑾並非如她們所說在美國醫病，而是身處佛羅里達州迪士尼世界的高級酒店裡呢。

珍被踢爆私自將10萬英鎊轉到自己的私人戶口裡，但這單騙案卻鋒迴路轉，美瑾於2018年死了，是死於未有妥善照料的其他疾病，死後證實她根本沒有患腦癌。

「美瑾越病越重，善款就會愈多！」她母親曾說過的這句話，令人毛骨悚然。