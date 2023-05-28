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逛通菜街的樂趣

〈太平山下〉潘健生

西貢的海鮮酒家，門外放置了弧形大魚缸，逛了一個下午的尖東旺角銅鑼灣現代商廈，領教了世界著名品牌的新潮及價格的驚人，黃昏來到了同樣出名、但屬於香港另一類型的商業環境通菜街，其巨大的反差行程，讓我感受到香港的多元豐富現實。

小時候家的住處旁邊有一片爛溼地，長的是通菜（空心菜），也不知是人們有意還是無意種植，其長勢著實驚人，每天上學看到它，都會發現在每節之間孽生出一個分支，不久就由一株長成一片了。不講究生長環境，只要有充足的水，它就會茁壯成長。這就是通菜給我的印象。因它賤生，屬低檔食用菜，價格便宜，也是我小時候常吃的蔬菜。

香港通菜街地域，據說也因100年前曾種過通菜而得名，而此街名稱與我曾經的生活環境有著某種關聯，其名、其物，於我在冥冥之中便產生了一種親切感，也許這是吸引我逛它的衝動之一。

如今的通菜街，與幾年之前大不相同。過去雖也有在街上撐簾布搭簡易棚架，在馬路中間掛擺商品的，現在更多了；沿街兩旁房子裡的固定商鋪，仍然關門的卻多了許多。大概是經不起社會變動及疫情流行幾年的打擊，城市經濟仍然未恢復元氣吧。但比起疫情最瘋狂肆虐期間，現在已經旺了許多了。

衣服雜貨、鞋帽旅行包、手機套、降價物品，甚至屬於小眾生活情趣活生生的花鳥蟲魚，總之是生活中的所有物品，應有盡有。喜歡懷舊，過去明星的陳年舊CD碟、女人用品，一切很個性的需要，在這裡都可以見到。即使並沒有打算到這裡有目的要買些什麼的人，也許也會意外買到了些什麼。在我看來，這裡就是一個屬於大眾的低價便利店、記憶倉庫、一個新舊物儲藏室。

熱鬧、街道雜亂、商品質量參差，光顧這裡的顧客都心中有數。我相信，包括我在內的許多人，也許不太在乎貨品多了或少了兩個錢，而是喜歡那種開價講價、你來我往的砍價過程。他們也許與我一樣，來這裡圖的是方便、貨品便宜、品種多樣；是人多熱鬧、熙熙攘攘、各種膚色的人摩肩接踵；是重回屬於過去年代人們進行商品交易的氛圍。

作為一個現代化的大都市，有這麼一個為市井俗人往來的地方，真實難得。難怪來自世界各地的遊客，每到香港，幾乎都會到這裡來「打一下卡」，慢悠悠的逛一回。

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