我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

走不出蒙市槍案傷痛 舞星老闆：不會重新開張

連戰表姊、台灣作家林文月加州過世 享耆壽90歲

開啟無限可能

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

因為工作的關係，我有機會接觸不同背景的年輕人，他們都有各自要面對的問題和困難，而我就對患有過度活躍症和讀寫障礙的沙同學有好深刻的印象。由於沙同學是混血兒又不擅長表達自己，自小被同學排斥。後來他參加了「中電新世代‧新動力獎勵計畫」並獲獎，更透過師友計畫重新認識自己，希望有朝一日可以成為演員。

知道沙同學喜歡演話劇，所以邀請他參加公司與香港話劇團合作、宣揚環保低碳生活的《動力奇兵》，飾演其中一角。我早前有機會觀看彩排，充分感受到他的活力及熱誠。因為他咬字不清，現場表演話劇對他而言是一個大考驗，但整個過程由排練至演出，他都十分認真和努力，是他的成長中一次十分正向及難忘的體驗。雖然曾經被視為問題學生，但他沒有逃避，還現身說法，透過短片以自身經歷鼓勵其他人積極生活。

其實和年輕人交流，我獲益良多，大家可以從不同觀點角度互相傾談了解，激發新思維新觀點。我們不要帶著有色眼鏡看其他人的不同，反而應該發掘各自的長處，一齊建立和平共融的社會。

今年公司以「關繫‧每個人」為主題，把一系列真實動人小故事製成短片，當中包括沙同學的成長故事，希望可以為社區注入正能量，與大家同行望遠，開啟無限可能。

香港

上一則

歐洲跨國火車

下一則

手工著色照片

延伸閱讀

年輕人不婚了？中國「520」結婚對數較去年大減

年輕人不婚了？中國「520」結婚對數較去年大減
藍白夾殺 「討厭民進黨」氛圍恐山雨欲來

藍白夾殺 「討厭民進黨」氛圍恐山雨欲來
柯文哲轟綠失能 承諾當選組聯合政府

柯文哲轟綠失能 承諾當選組聯合政府
卡車司機不滿街頭霸占 遭騎手群毆

卡車司機不滿街頭霸占 遭騎手群毆

熱門新聞

台大電機資訊學院長張耀文。（圖：張耀文提供）

台大電資學院院長張耀文 看晶片戰爭演繹台灣未來

2023-05-25 07:00
傅聰的弟弟傅敏。(取自澎湃新聞微博公眾號)

著名鋼琴詩人傅聰之弟傅敏逝世 享壽86歲

2023-05-20 09:21
嘉曜醫材創辦人陳苑伊。（記者陳正興／攝影）

台灣第1件月亮褲 掀起月經「紅色革命」

2023-05-23 07:00

別住到美國人家

2023-05-21 02:00
九子∕圖

王老先生有個夢（上）

2023-05-20 02:02
繼李昊石事件後，中國知名當代藝術家岳敏君在2000年代創作的「大笑」系列，被中國輿論指控「醜化解放軍、侮辱英烈」，再次掀起在中國社群上的新一波圍剿。（本報資料照片）

解放軍不准笑？中封殺李昊石後 又圍剿藝術家岳敏君「辱軍」

2023-05-24 08:50

超人氣

更多 >
專家建議每天做這事 可降低失智風險

專家建議每天做這事 可降低失智風險
「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙

「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙
台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花

台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花
兒子太會拍…「最美士官長」俯身性感居家照流出

兒子太會拍…「最美士官長」俯身性感居家照流出
今夏搭機旅行 8月底機票最便宜趕快預訂

今夏搭機旅行 8月底機票最便宜趕快預訂