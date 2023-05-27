因為工作的關係，我有機會接觸不同背景的年輕人，他們都有各自要面對的問題和困難，而我就對患有過度活躍症和讀寫障礙的沙同學有好深刻的印象。由於沙同學是混血兒又不擅長表達自己，自小被同學排斥。後來他參加了「中電新世代‧新動力獎勵計畫」並獲獎，更透過師友計畫重新認識自己，希望有朝一日可以成為演員。

知道沙同學喜歡演話劇，所以邀請他參加公司與香港 話劇團合作、宣揚環保低碳生活的《動力奇兵》，飾演其中一角。我早前有機會觀看彩排，充分感受到他的活力及熱誠。因為他咬字不清，現場表演話劇對他而言是一個大考驗，但整個過程由排練至演出，他都十分認真和努力，是他的成長中一次十分正向及難忘的體驗。雖然曾經被視為問題學生，但他沒有逃避，還現身說法，透過短片以自身經歷鼓勵其他人積極生活。

其實和年輕人交流，我獲益良多，大家可以從不同觀點角度互相傾談了解，激發新思維新觀點。我們不要帶著有色眼鏡看其他人的不同，反而應該發掘各自的長處，一齊建立和平共融的社會。

今年公司以「關繫‧每個人」為主題，把一系列真實動人小故事製成短片，當中包括沙同學的成長故事，希望可以為社區注入正能量，與大家同行望遠，開啟無限可能。