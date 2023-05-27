「今日學校究竟發生什麼事？為何老師會投訴你？」媽媽嚴詞厲色地問五歲女兒。

「今日吃茶點的時候……」念幼稚園的小女孩雙眼瞪得大大的說：「有個男同學想搶我的餅乾。」媽媽追問：「然後呢？」女孩靦覥地說：「之後我就把他的餅乾吃掉，那個男就大聲哭啦。」

媽媽為之一怔，然後忍不住噗哧笑起來，似乎對於這場小風波中，女兒成為贏家而感到非常滿意。靈巧的小女孩見媽媽笑了，也卸下了戒備，嗆上一句：「那個男孩是一個愛哭鬼。」

依據常理分析，若有人想搶你的餅乾，你只會保護手上的餅乾而避開，又或用手推開他，或大聲求救於老師，但這件事情竟然是發展至女孩反過來吃了對方的餅乾，那不是有點怪異嗎？是女孩怕被媽媽責罰而說謊話？還是女孩覬覦同學的餅乾而最後強搶入嘴嗎？

這個可能性跟這個家庭的慣常事態卻是非常之脗合，那三個孩子終日都為物質而爭奪，有時更會各出其謀呢。譬如是趁姊姊看向另一邊，妹妹快手搶吃了姊姊的糖果，又或當兩個人在爭吃一粒葡萄時，第三個乘亂吃了……搶吃是從小家裡訓練的。

爸媽卻料不到這掠奪行為會拓展至外面的世界去，孩子看似贏了一片餅，卻輸掉了友誼，久而久之她會成為同輩中不受歡迎的人物。

我們小時候家貧，三姊弟什麼都會平均分成三份，一條香蕉會切成三段，一粒花生分不了就猜拳決定。三姊弟相親相愛，從來都毋須搶吃。