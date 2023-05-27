男左女右，是否中國傳統的約定俗成，千百年來男尊女卑的積習使然？從左到右，先男後女，生活上許多細節，莫不如此，例如看手相，男左女右；戴婚戒，男左女右；以至夫妻一同出席正式場合，也是男左女右。

《五運歷年記》認為：中華民族的日月二神是盤古氏雙眼所化，日神是盤古氏左眼所化；月神是盤古氏右眼所化。「男左女右」習俗，就是由此而來。

不過在中國歷史上，也出現過女左男右現象。位於嘉陵江東岸的古棧道石櫃閣旁的千佛崖摩崖造像，距今已有一千四百年歷史。造像以大雲古洞為中心，其大殿正中彌勒佛立像，是女皇武則天象徵。左邊是則天女皇，右邊是高宗李治，排列改變了男左女右的傳統習俗。

如果男左女右是因男尊女卑而來，則尊左風尚，不見得一定如此。一代有一代的禮制，中國先秦前的官制是「右尊左卑」，《禮記･王制》記載：「殷人學國老于右學，學庶老于左學。」「國老」是做官的卿大夫，「庶老」就低一級，只是一般知識分子。另外，《史記･廉頗藺相如列傳》也記載了：「相如功大，拜為上卿，位在廉頗之右。」功大者坐右邊，顯然「右」比「左」尊。

「尊右」的另一鐵證，是成語「無出其右」，意思是沒有人可超過某君，可以坐在他的右邊。「某君」是誰？他是田叔。話說漢高祖劉邦剛建立漢朝時，還有許多異姓諸侯王，其中有個趙王張敖，被劉邦懷疑他謀反，經澄清後劉邦更發覺張敖的大臣田叔忠心耿耿，《史記･田叔列傳》謂：「上盡召見，與語，漢廷臣無能出其右者。」意思是劉邦召見田叔，傾談後認為漢朝臣子沒有一個能超越田叔的。