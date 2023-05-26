看「我的鯨魚老爹」後，與男主角布蘭登費雪合照。(圖：作者提供)

什麼時候開始看電影做影迷追星？

小的時候家裡窮，看電影是不常有的事，媽媽認為有好電影時才帶我們去看，看的都是好萊塢的大製作片，如「暴君焚城錄」、「深宮怨」、「霸王妖姬」、「海底六千哩」、「沙漠奇觀」、「綠野仙蹤」、「十誡」、「羅馬假期」、「鐘樓怪人」等，那時最愛伊莉莎白泰勒，奧黛麗赫本和珍娜露露布麗姬妲，幼小的心靈上覺得她們真是美極了。街頭上有報攤會賣明星照片，一毛一張，但我們家窮，沒有零用錢，只好路過時盡情劉覽。

雖然媽媽不准我們看國、粵語影片，認為那些是垃圾、沒水準的影片，但我的同學愛看，學校上課只有半天，因此有足夠時間看電影。那時電影票價前座五毫，可讓三個小孩進入，同學翠霞是獨生女，天天有零用錢，便會買票讓我和另一同學同時入場看粵語片。

看多了電影，對明星們如數家珍，當時我覺得鄭碧影、紫羅蓮、鄧碧雲最漂亮，芳艷芬、任劍輝、新馬仔、紅線女的粵曲唱得最好，馮寶寶、蕭芳芳的孤苦童星演技是催淚彈，于素秋的女俠形象令我羨慕。

我們當時的鄰居伍太與伍先生是有錢有閒又熱情的青年，也是愛看電影的大影迷，因為我常跟伍太拿著她的歌本隨著收音機學唱粵曲，他們認為我是知音，便常常帶我一起去看電影，媽媽睦鄰，不好意思拒絕伍太的好意，便放任我跟他們去。那時光藝公司成立，推出一部部由謝賢、嘉玲、南紅、姜中平等人主演的作品後，他們便成為我們的新偶像。

這時媽媽放鬆了選片子，允許我們看國語片，我們姊妹都喜愛葛蘭、林翠、林黛、尤敏、葉楓、樂蒂、關山、張揚、陳厚、雷震，鍾情那一代紅星的影片。像「翠翠」、「曼波女郎」、「江山美人」、「玉女 懷春」、「空中小姐」、「野玫瑰之戀」及「星星月亮太陽」，好看的影片都不放過。

去南洋的那段時間沒有電影可看，到台灣唸書時因為有首、二、三輪電影院 ，價格不同，看電影便宜，因此有空就去看電影。

那時很流行電影明星隨片登台，為了要遙望台上穿得漂亮、驚鴻一瞥的明星風采，會忍痛買張首輪戲院影票。 記得放暑假時，僑生們回不了家，都留在宿舍，我的零用錢很少，但時間很多，在報紙上看到有明星隨片登台，我和同學就會用月票坐巴士、不花錢到達松山機場 ，跟一群無聊的影迷迎接、爭看明星。

印象最深刻的一次，接到的是葉楓小姐。嘩！這位號稱長腿姐姐的美女，我和同學一致認為是最美麗的女明星，她的身材高䠷豐滿，臉孔五官無論從那一個角度看都漂亮完美，我們看得心滿意足，會高興一整天。

之後上大學、畢業、工作出國，電影一直看，但追明星就再沒有那份閒心閒情了。