清晨，半夢半醒，想起有一份重要電郵忘記發出，馬上嚇到彈起，連忙起床打開電腦。看著屏幕，頭腦慢慢清醒，反問︰「真有此事嗎？電郵是做夢吧？」

被「工作」嚇醒的夢是每天常態。半夜夢醒、清晨起床時，腦海最後一個畫面，往往不是在開會就是在發電郵。見得最多的夢中人，就是校長、副校長和部門同事。

最近，夢境忽然有變化。一天早上起來，腦海竟然充滿悅耳音樂，沒有同事、沒有會議、沒有電郵。

「真奇怪，今天的夢竟然這麼高興？」我半夢半醒，轉頭看到桌上的歌譜，恍然大悟。上星期與「慈善同學會」的朋友們舉行周年狂歡聚會，上台獻唱。為了爭取時間練歌，於是一連兩星期，每晚睡前聽著伴奏音樂反覆練唱、努力背誦。說也奇怪，翌晨睡醒，腦海中竟然響起昨夜練習的歌曲。

常聽人說，「潛意識」會在夢中繼續運作，我這個不科學的實驗，證明睡前專注之事，絕對影響潛意識。以前睡前不斷看文件，難怪做夢也開會、第二天早上想發電郵。

現在睡前快樂唱歌，一睡醒，腦海就充滿優美的旋律。而且還有良好副作用，就是精神不再緊張，反而滿懷歡欣起床。

為了自己的精神健康，睡覺前要多唱歌。