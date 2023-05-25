我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

推特總部要搬家了？馬斯克暗示：可能遷出舊金山

字節跳動中國員工 可取得美用戶個資 紐時：駕照、地址全洩

養豬人家

〈六合飛翔〉岑逸飛

中文的「家」字，是人們避風擋雨、團聚棲息的港灣，是供人居住的地方。甲骨文的「家」字，上面是（宀，房屋），下面是（豕，豬），表示屋裡養著一頭大腹便便的豬。有的甲骨文將豬形簡化。豬是溫順、繁殖力旺盛的動物，對古人來說圈養的生豬能提供食物安全感，因此蓄養生豬便成了定居生活的標誌，直到現在還有少數保留古風的客家人在居所內圈養活豬。

「家」的造字本義，指養豬的穩定居所。金文突出了「豕」的尾巴形象。篆文承續金文字形。隸書將篆文字形中的「豕」寫成今天的字形。豬是很早被馴化的動物之一，在古人看來，光有棲身之處還不算真正有家，還要加上豬才行。有豬的家，才算富足安定。

「家」字的上面指上蓋，《說文》的解釋是屋子。屋裡有豬就是家。古代農業社會，戶戶是養豬人家。不過《說文》探究「家」字的讀音，認為這是「豭」字的借音，而「豭」指公豬，因而令人聯想古代的走婚制度，男子白天在自己的部落勞動，晚上則到另一部落的女子房中留宿，其行為頗像公豬光顧母豬圈中。還有一說指豬在古代是用來祭祀的，所以「家」其實是個祭祀場所。

再說，一些考古學家也認為，中國文化起源於豬文化，那個「家」字指豬神廟，祝融是老母豬神，老祖宗軒轅黃帝是女性，是母豬神，這其中的文史證據，都不在這裡詳述了。倒是筆者研究《易經》，六十四卦的卦辭和爻辭都充斥著與豬有關的形容。例如遁卦的「遁」可以通「遯」，用「遯」字釋卦，則這個卦不只是講隱遁，爻辭裡的「好遯」指好豬；「嘉遯」指上好的豬；「肥遯」則是指肥豬了。

甲骨文

上一則

解放軍不准笑？中封殺李昊石後 又圍剿藝術家岳敏君「辱軍」

下一則

論三小

延伸閱讀

上海小區「藏仙」焚燒祭祀？鄰居2年投訴上百次

上海小區「藏仙」焚燒祭祀？鄰居2年投訴上百次
反詐騙志工：臉書亂加好友 當心被騙 不少人拿錢投資傾家蕩產

反詐騙志工：臉書亂加好友 當心被騙 不少人拿錢投資傾家蕩產
「尋豬、養豬、殺豬」 反騙志工：臉書亂加好友多為詐騙

「尋豬、養豬、殺豬」 反騙志工：臉書亂加好友多為詐騙
港媒拿ChatGPT考DSE 1分鐘獲5級佳績 缺正反兩面論述

港媒拿ChatGPT考DSE 1分鐘獲5級佳績 缺正反兩面論述

熱門新聞

傅聰的弟弟傅敏。(取自澎湃新聞微博公眾號)

著名鋼琴詩人傅聰之弟傅敏逝世 享壽86歲

2023-05-20 09:21
嘉曜醫材創辦人陳苑伊。（記者陳正興／攝影）

台灣第1件月亮褲 掀起月經「紅色革命」

2023-05-23 07:00
九子∕圖

王老先生有個夢（上）

2023-05-20 02:02

別住到美國人家

2023-05-21 02:00
公私集資千萬進軍威尼斯的「循環茶事」，主體建築茶屋遭批太醜「就算是學生作品也會被當掉」。(記者陳宛茜／攝影)

集資赴威尼斯參展作品遭批醜 「就算是學生作品也會被當」

2023-05-21 16:40
繼李昊石事件後，中國知名當代藝術家岳敏君在2000年代創作的「大笑」系列，被中國輿論指控「醜化解放軍、侮辱英烈」，再次掀起在中國社群上的新一波圍剿。（本報資料照片）

解放軍不准笑？中封殺李昊石後 又圍剿藝術家岳敏君「辱軍」

2023-05-24 08:50

超人氣

更多 >
開特斯拉加油被狂嘲 爆乳女車主：我年收62萬 才不在乎

開特斯拉加油被狂嘲 爆乳女車主：我年收62萬 才不在乎
有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控

有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控
美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷

美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷
債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者

債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者
法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年

法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年