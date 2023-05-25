中文的「家」字，是人們避風擋雨、團聚棲息的港灣，是供人居住的地方。甲骨文 的「家」字，上面是（宀，房屋），下面是（豕，豬），表示屋裡養著一頭大腹便便的豬。有的甲骨文將豬形簡化。豬是溫順、繁殖力旺盛的動物，對古人來說圈養的生豬能提供食物安全感，因此蓄養生豬便成了定居生活的標誌，直到現在還有少數保留古風的客家人在居所內圈養活豬。

「家」的造字本義，指養豬的穩定居所。金文突出了「豕」的尾巴形象。篆文承續金文字形。隸書將篆文字形中的「豕」寫成今天的字形。豬是很早被馴化的動物之一，在古人看來，光有棲身之處還不算真正有家，還要加上豬才行。有豬的家，才算富足安定。

「家」字的上面指上蓋，《說文》的解釋是屋子。屋裡有豬就是家。古代農業社會，戶戶是養豬人家。不過《說文》探究「家」字的讀音，認為這是「豭」字的借音，而「豭」指公豬，因而令人聯想古代的走婚制度，男子白天在自己的部落勞動，晚上則到另一部落的女子房中留宿，其行為頗像公豬光顧母豬圈中。還有一說指豬在古代是用來祭祀的，所以「家」其實是個祭祀場所。

再說，一些考古學家也認為，中國文化起源於豬文化，那個「家」字指豬神廟，祝融是老母豬神，老祖宗軒轅黃帝是女性，是母豬神，這其中的文史證據，都不在這裡詳述了。倒是筆者研究《易經》，六十四卦的卦辭和爻辭都充斥著與豬有關的形容。例如遁卦的「遁」可以通「遯」，用「遯」字釋卦，則這個卦不只是講隱遁，爻辭裡的「好遯」指好豬；「嘉遯」指上好的豬；「肥遯」則是指肥豬了。