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13歲英雄

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

當美國密西根州一位爸爸突然接到警察的來電，確認他是13歲男童Dillon的父親時，這位爸爸幾乎嚇得暈厥過來。這是我們當爸媽的，最不願意接到的電話吧，孩子是犯了錯嗎？孩子是遇上意外嗎？

「不，是好事啦，你兒子是我們的英雄！」警察的回應讓爸爸喜出望外。

相信過去這星期，大家都看過13歲男童Dillon勇救校巴上60多位同學的經過，我重複看了幾遍，真大快人心。

影片清楚見到女校巴司機不對勁，她的身體似乎是突然發生了岔子，讓她越來越沒了力氣，處於昏厥邊緣，她已經沒能力煞停正在駕駛中的校巴了。接下來將會是災難性的畫面，巴士在無人駕駛的狀況下，很可能撞向其他車輛，巴士上的60多位學童危在旦夕。

就在千鈞一髮之際，有個身影從巴士後方衝到司機位置，用腳使勁踩煞車，同時雙手抓緊方向盤，以穩定校車方位。他還鎮定地高聲喊後面的同學：「你們快點打911！」不少同學嚇得只會尖叫。

大家都對這名13歲英雄Dillon臨危不亂的英勇行為讚歎不絕，但個人心裡都有相同的疑惑，年僅13歲的男童怎懂得操控巴士？他的媽媽也問了這問題，Dillon不以為然地回答：「我每天都在看司機做同樣的事。」

我暗自忖量，如果這位男童觀察力不強、對駕駛車輛絲毫沒興趣的話，發生事故的一刻，他可能是跟其他同學正在嬉戲，又或是發白日夢，根本就不會察覺司機狀況有異樣，整件事情將會改寫。

又或，如果男童從小被大人教導：「不要多管閒事！」「最緊要保護好自己，人家的事別理！」那麼，在電光火石的一刻，男童是難以發揮救人本能的。

警察 密西根州

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