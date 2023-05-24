港製穿針器。（圖：作者赫連擁提供）

1970年代我還是個小學生，就看過這款極似小玩具的穿針器。那年頭台灣家家戶戶流行代工，婦女們都會接一些針織或與縫紉相關的手工活兒掙外快補貼家用，需要用到年輕孩子幫忙穿針引線的時候可謂十分頻繁。

當年看鄰居小姐姐示範，雖瞧著挺新奇，可操作起來仍稍嫌費勁，速度上比拚不過一個視力機靈的孩子。

儘管如此，這「玩具」在當時卻大有來頭，既是「港製舶來品」，也是台灣人赴港「跑單幫」(從異地採購新奇罕見貨品兜售的一種圖利方式)會採購回來當香餑餑賣的貨品之一。大學畢業的鄰家大哥頭一次領工資，特地到舶來品百貨店為他母親買的一件小禮物就是這個，顯然心意大過實用性。

1983年出國來美，隨即也在家中發現母親不知何時從哪裡弄來了一個功能相同的穿針器，台灣製造，1980中至90年代正是「台灣製造」是開始大量湧入美國、逐漸更迭港貨的分水嶺。從全家大小的衣褲更改到居家所需的窗簾椅墊枕頭套，縫紉本領了得的母親到了美國之後，不時憑著一針一線為生活省錢與添情趣，也經常透過無償幫朋友熟人們縮改褲腳袖口來博得友情與人情。

有天，一位從香港移民 的同學到我家做課堂規定的團體報告，無意瞥見母親擺在壁爐上的穿針器，突有感而發講了她家的故事：

同學的母親向來跟婆婆的感情不太和睦，所幸她父親堅持分開住所以減少很多衝突。她全家頭一年移民的生活過得很艱難，很少寄錢更沒錢回港探望，有一回母親在美國認識的朋友要回港探親，會住在元朗的父母家，可以幫忙託帶東西給附近的親人。由於正好離婆婆住所非常近，於是在不想占用朋友行李空間的考量下，委託捎個穿針器給婆婆。婆婆喜歡做針線，也考量到大多數親人不在身邊，想隨口託人幫忙穿個針線也許困難，有這麼一件小工具在側可以多少幫點忙。

當時這小玩意兒在美國賣得很火，雖為港製但因為是出口貨，在香港應該是看不到的。不料，婆婆收到小禮物之後到處跟人說這媳婦人蠢沒藥醫，香港製的東西還從美國特地買了讓人帶回香港。還說自己的視力好得很，根本就用不著這種東西，買這玩具般的塑膠穿針器毫無誠意，好像在繞個彎罵她老眼昏花沒眼力……

本意是體貼，可以被誤會和解讀成這樣。我只能張大口、睜圓了眼聽完這故事。

只記得再以後，這類出口歐美新奇熱賣的商品，過個幾年又轉回原生產地，隨著次級品與仿冒貨賣到臭大街。而我幾年前從一位洋人家的院子舊貨拍賣 中淘到的這個港製穿針器，則是一本正經的香港原裝進口。我訝異地發現它被保存得非常完好，連說明書也都好好留著，似乎在告訴我，它曾經是一份聊表心意卻不太用得上的禮物。

如果，功能相同的穿針器是用金子打造的，作為送給婆婆的禮物，還會不會被婆婆逢人詆毀謾罵多年呢？