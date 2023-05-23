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加州男好心護鴨過馬路 下秒竟遭車撞死

一次神準的命運測算

〈香江往事〉方閔

1972年夏天，阿正在廣州一所中學教高二，他的父親於一年前亡故，妹妹出嫁，弟弟兩年前偷渡到了香港，母親和妹妹十年前走出國門，在美國定居。阿正已32歲，依然單身，但無心尋找對象，一心出國。只要他到了香港，就能夠獲得移民簽證，去彼岸和母親及弟妹團聚。

阿正已申請出港六次，前五次都以「理由不充分」被退回，這一次也不抱希望，死馬當作活馬醫罷了。他曾向校長反映情況，強調母親患了重病，要盡快去探望。校長說他的申請表早已交給區教育局。阿正去教育局人事科打聽。科長說已上呈市公安局。阿正想，次次都是這樣，哪裡有戲？心灰意冷地回到學校，胡混日子。

那一天，從教育局回到家，接到鄉下一位親戚的來信。她是母親的妯娌。信上說，母親付錢讓她去求籤，為的是讓神明保佑阿正。她買了三牲去鄉間的廟宇，求得一支，號碼為「八八」。阿正讀到這裡，「二八十六，十月六日！」這些數字衝口而出。時隔近50年，至今仍想不出這從腦子「蹦」出來的「妙悟 」，是天啟還是白日夢？不管那麼多，阿正就此斷定，十月六日，就是獲得批准通知的日子。

阿正把無稽的「預測」告訴一位最信得過的同事，他笑岔了氣問，憑什麼不早不晚，就是這一天？阿正說他也不曉得，但確定是，他說：「如果是真的，我買一隻鵝請客。」

十月六日很快就到，老實說，阿正心裡不發虛是騙人的。碰巧早上沒課，他思量穿什麼衣服；衣櫃裡掛著一套奶黃色「革新裝」，料子是香港親戚帶回來的「的確良」（聚酯纖維）斜紋布，早就請裁縫做好，但因太搶眼一直不敢穿，那年代，街上走的都是「黑螞蟻」；「今天不穿還待何時？」阿正對自己說，潛意識裡的目的是穿新衣去領通知。

他懶洋洋地回到學校，在門口遇到校工陳伯，他老遠就向阿正招手：「周老師，快去見校長，有急事！」阿正三步併兩步上樓，推開校長室的門。校長笑迷迷地說：「教育局人事科來電話，你的申請批准了，去那裡領通知書吧。」阿正一急，僵直地站著，反應不過來，校長於是再重複說一次，阿正忘記道謝，一溜煙下樓，乘公車到教育局。人事科長把蓋著市公安局鋼印的通知書遞給阿正，阿正飛快地看了：「請於16日來我局出入境辦事處辦理出境手續。」

阿正回到學校，先去校長室，把剛才忽略的禮數補回；校長說：「還有十天，你站好最後一班崗，待我們找到接手才離開，好不好？」阿正當然答應。

下午第一節是語文課，講解「岳陽樓記」，幾個男生在搗蛋，阿正火了，高聲說：「不聽就不聽吧，反正來日無多。」學生聽出話裡有話，問：「周老師要走了嗎？」阿正默認。

沒有不透風的牆，學生們終於知道真相。第二天，阿正走進教室，全班出奇地守規矩，讓他大吃一驚，幾位特別喜歡語文課的學生，眼神異樣；兩位作文常常被阿正拿來當範本的女生伏在桌子上，偶然抬起頭，眼睛通紅。

10號是發薪日，阿正去校務處領取59.50元人民幣，這是一個月的酬勞。從那天起，不再上課，打點行李，唱起歡快無比的驪歌。

教育局 香港 公安

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