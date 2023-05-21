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南加17歲華女太優秀 哈佛、耶魯等名校搶人

男人少說話

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

茶敘期間，女姓友人無意之中觸碰到我的手，隨即大叫：「嘩，妳的手好冰冷啊！」

我習慣了，重新搬出整套解釋來：「是呀，不論春夏秋冬，我雙手都像是殭屍那般冰凍呢！嘻嘻，不過這雙凍手最適合搓揉麵糰、做麵包糕點了！」

另一位女姓友人說：「我雙手四季都都很冰，手腳同樣冰涼，連夏天都要穿襪子。」

真佩服女人，單憑「手凍」就七嘴八舌說個不停，將話題無限發揮。席間，向來寡言的智慧型男士，卻只說了四個英文字，就輕鬆總結話題了：「Cold Hands, Warm Heart！」大家都開心笑了。

女人經常埋怨男人說得太少，不少男人卻最怕女人說得太多。倘若這個世界的女人能收斂，把嘴巴管理好，而男人則多點開金口、多表達，那麼家庭定能較為和諧。

有人家的20歲兒子剛被女友狠甩，終日悶悶不樂，男人和女人的處理手法截然不同。媽媽不自覺濫用了天生的好口才，抓緊機會開解兒子：「兒子呀，我早說過那個女孩不配你啦，分手更好囉，你走運啦！」兒子依舊一臉陰鬱，媽媽繼續企圖開解：「兒子呀，你條件這麼好，媽媽保證你一定會找到更好的！」兒子皺眉，飯沒吃完就放下碗筷，獨自走到陽台去呼吸新鮮空氣。

媽媽無奈，給丈夫打了眼色，示意他接力。丈夫只好聽從太太的吩咐，慢慢走到陽台去。蹉跎了大半小時，兩父子都是呆站那裡，動也不動，沒有聊天。太太又氣了，要說些鼓勵話有這麼難嗎？

突然，丈夫朝向兒子開聲了，父子倆隨即相擁。兒子的情緒明顯穩定過來，太太問丈夫說了什麼？他回答：「我只說，兒子，留得青山在囉！」男人，有他們一套的溝通模式，女人是無從稽考的。

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