女兒趁著假期，回來辦內地戶口註銷，我陪她去辦手續。

女兒已經諮詢清楚手續的辦理程序，先去市出入境管理局報備，由其給戶口所在地派出所發函，派出所依程序註銷。

以前辦出入境證件，去過市出入境管理局，後來證件的簽註可以就近在戶口所在區出入境管理機構辦理，已經幾年沒去過了。

驅車由東往西，到市出入境管理局，才知管理局已遷址至城南。於是導航定位，一路往南。到新址，排隊、等候；辦理時，工作人員告知戶口信息尚有住址變更須至派出所更新，我很慚愧自己事前不做功課，以致辦事途中連連出狀況；不敢耽擱，帶著女兒往城北的派出所趕，等派出所更新信息已是中午休息時間，母女倆找了家小店吃中餐後，趕到市出入境管理局正是下午上班時分，拿到通知，原路返回派出所，順暢辦好註銷。

由城北往城東回家的路上，我對女兒說：今天一路周折，東南西北跑遍，是這座城市捨不得妳呢！想當年，我們這個戶口可來之不易。

1990年代初，人口流動不似現在這樣寬鬆便利，我們通過招聘考試從縣裡調往省城，戶口的辦理幾經輾轉。

女兒考上大學時，嫌麻煩不曾轉戶口去學校，後來考入香港 科技大學讀研，然後留港工作，如今成為香港居民，這是我們當年未能想到的。女兒喜歡香港，留居香港，這是她自己的選擇，是她付出努力實現的人生目標。她在香港工作生活，在自己喜歡的廣闊天地自由飛翔，這本是值得欣慰自豪的事情，可是，當女兒的戶口從家裡的戶籍簿上註銷時，我心裡的感情卻五味雜陳。我不由得想起自己第一次遷戶口時的情景。

20世紀80年代初我考上大學，臨上學前，要遷戶口去學校，父親親自帶我去辦理，辦手續的伯伯說：「我在這裡工作幾十年，來遷戶口的都是出嫁的姑娘，從娘家遷往婆家，你家好，孩子飛出山窩窩，從此吃上國家糧了，恭喜恭喜！」父親眉開眼笑，就這樣，我的戶口以就學的原因，從家裡那本農村戶口簿上遷至大學的集體戶口。

幾年後大學畢業，回到高中母校任教，落戶中學所在地城鎮；然後結婚，領到一本紅色居民家庭戶口簿；女兒出生，戶口簿上常住人口由兩人變成三人，雖然住址在幾次遷徙中不斷變更，但常住人口登記卡多少年一直沒變動。當派出所民警麻利地辦好女兒的戶口註銷，我拜託她出具了一份父女、母女關係的證明，蓋上派出所的鮮紅印章。

近日，無意中聽到李春波一首歌《遷戶口》，就那樣突如其來地擊中我的心扉；歌曲樸實無華，卻浸滿時間的味道，就好像是在講述我家的故事：

「一頁戶口卡蓋上鮮紅的印章，

註銷兩個字是那麼輕狂。

撕下一頁紙，就撕下了一段歲月，

蓋上一枚章，就刻上了多少滄桑……」

想著我們兩代人，從農村到城鎮，從城鎮到城市，從城市到大都市，來來去去，無不體現承載著時代變遷和個人對夢想的追求。

「父母給了我生命，在人間成長。

告別一座城市，我不懂得憂傷……」

雖然是為了夢想遠走他鄉，可我知道漂泊裡還是埋藏著深深的思戀和念想。

女兒啊，戶口簿裡雖然註銷了妳的名字，但親愛的爹娘和家鄉，永遠在妳後方。