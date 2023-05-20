年近80歲、來自香港 的香港人，可能嘗試過油麻地小輪公司在假期或星期日加開的塔門小輪遊，順道一睹有幾百年歷史的原始小漁村，頗有一番情趣。

塔門島位於香港新界沙田以北赤門海峽吐露灣的東北角，沿途風平浪靜，青山綠水，風景優美，由於行走此航線的船隻很多，但以油麻地小輪公司的小輪最大，雖然這加開的班次沒有旅遊設備，但寬闊舒適，並為方便遊客觀景，特意緩行慢駛，休閒寫意，很適合退休 人士。

我對塔門小輪遊很有印象，有過一些特殊經歷。家父任職油麻地小輪公司特別稽查的最後幾年，特別被安排到塔門小輪當值，工作較為輕鬆，意在報答他多年來為公司辛勤的貢獻。當年我高中畢業、剛上大學不久，課程壓力較輕，正想找機會舒緩中學最後兩年讀書的壓力，家父建議我星期日參加他當值的塔門小輪遊，我欣然答應。

那天船上遊客大部分都是退休的洋人，有的是夫妻檔、有的結伴而來，讓我彷佛來到中環的外國人俱樂部，聽他們無拘無束的閒談，相當有趣。當他們看到我這個年輕小伙子孤家寡人獨坐於船頭一隅，皆投以好奇眼光，於是打開了話題；我看到有個難得機會學習英語，也樂於與他們交談。

原來他們大部分都是退休的政府高官和外商主管，裝扮休閒，且平易近人，與我平時對高官的印象落差很大。我們一邊輕鬆地欣賞青山綠水，一邊談論香港中西文化的異同，談得相當投契。沒想到這次偶遇的閒談，竟間接幫助我日後成為了政府公務員，並且一直任職到我移民 美國為止。

不久船抵塔門碼頭，一個帶有原治風格的漁村和小鎮進入眼簾，在蔥綠的園林、離碼頭不遠處，有幾座古式村屋聚建成小鎮，碼頭空曠地區有衣著古樸的婦女在曬鹹魚，帶來陣陣的魚腥味，一時讓人以為回到內地久違的家鄉。

船泊好碼頭後，預計停泊一個半小時然後回航。此時，退休洋人相繼上岸小遊，我則跑到船的下層與家父會面。「船長是塔門人，今天他家人請我們午膳，讓我們準備好桌椅。」參加午膳共四人，除船長外，還有大副、家父和我。

不久，只見一位年輕的鄉村姑娘來兩大袋食物，裡面有仍熱烘烘的一窩海鮮魚湯、薑蔥焗蟹、芥菜炆鮮鮑魚和豉椒炒蜆，氣味鮮美，引人垂涎。

姑娘快快端上食物，不待我們致謝，即臉帶羞容，匆匆離船上岸而去。此時，大副笑著對我說：「你覺得這姑娘怎樣？」我微笑地趕快喝一口熱湯，避而不答，登時各人呵呵笑。

年長的人對年輕男女相遇，總是會提出類似的話題，我早已見慣不怪。