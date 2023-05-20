《易經》的復卦，就一年來說，是「一元復始，萬象更新」，而就一天來說，是從半夜子時開始。由復卦開始一直向左面往上走，走到這個陽氣上來。復卦在道家又叫活子時，所以修道的人打坐，要想修到氣脈通了，必須懂得復卦的作用；復就是生命的恢復。

冬至日是復卦，《後漢書･禮儀志》說得很具體，謂「冬至前後，君子安身靜體，百官絕事，不聽政，擇吉辰而後省事」；又說「是日勿多言，當閉關靜坐，以迎一陽之生，不可用作」。

然而雖說閉關靜坐，要靜坐到如《老子》第十六章說的「致虛極，守靜篤。」所謂「致虛極」，指達致虛無之極，虛到極點，內心甚麼都沒有，意味可以接納任何事情，沒有身體的束縛，體會到浩瀚的虛無。

至於「守靜篤」，是專心致意的守靜，這個靜，不是指沒有任何聲音，也不是沒有任何想法，而是能清晰看見所有念頭和表象。「篤」，是定的意思，但這又談何容易？這個境界，便是易學所說的「寂然不動，感而遂通」，有如佛家所說的真空妙有，「真空」是寂然不動，「妙有」是感而遂通。而復卦的「見天地之心」，又何異於佛家的「明心見性」？

所謂天下殊途而同歸，「一陽來復」不僅可應用於儒、道、釋，連基督教的《聖經》也能有所回應。

《復卦･彖傳》說：「反復其道，七日來復，天行也。」這「七日來復」的循環規律，任何的宇宙科學都沒提及，但《聖經･創世記》裡說，神用六日造齊了天地萬物，到第七日安息。但其實神是不用休息的，安息日是神為人而設，然而不是叫大家去吃喝玩樂，而是如復卦的忠告：要默坐澄心，靜思己過。