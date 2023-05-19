每年都有新年，而新的一年來臨，古人說始自冬至之後，用《易經》的說法，是十二消息卦的復卦出現。「消」卦是陰長陽消；「息」卦是陽長陰消。

在《易經》六十四卦卦序裡，復卦的前一卦是剝卦，陰盛陽衰、萬物凋零，而復卦是五個陰爻在上，一個陽爻在下，稱為「一陽來復」，可象徵陽氣啟動生命之源。

古人說新的一年是「一元復始，萬象更新」，難怪宋明儒重視復卦，將「一陽來復」應用於修身養性，藉以變化氣質。復卦在道家又叫活子時，因為就一天來講，復卦是從半夜子時開始。

復卦在《易經》含意深遠，重陰之下，一陽復始，上卦坤下卦震，象徵上地下雷，雷在地中，指一切動力之源，由地中啟動萬物新生的生命力，宛如嚴冬一過，一陽乍現，雖積雪未化，然而綠芽已準備冒出，生意盎然。

關於復卦之「復」，漢儒的解釋是「歸本之名」，用今日的說法，是走回頭路，終極目標是《復卦･彖傳》說的：「復，其見天地之心乎！」，這句「見天地之心」，宋明儒視之為聖賢氣象，是修身的正道。

復卦初爻的一陽，爻辭說：「不遠復，無祗悔，元居。」意思是迷路不遠便折返，可媲美佛家的「回頭是岸」。而這種走回頭路的哲學，道家說得更多，老子《道德經･十六章》：「致虛極，守靜篤，吾以觀復。」觀復是為了新生，從無到有，首先是回到「無」的境地，老子的祕方是「致虛極，守靜篤。」

這條祕方也見於復卦的《象傳》：「雷在地中，復。先王以至日閉關，商旅不行。后不省方」，意思是說，先王古聖即使忙碌於政事，也須閉關，停止一切外在的活動，讓身心靜養。