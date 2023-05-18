香港人為何控告日本政府？

上回講到，出席演講時，談及最近多人關心的「戰爭」。日本 歷史學家和仁廉夫為香港 做了一件好事，將香港索償協會控告日本政府的法庭文件，全部捐贈給中文大學，把重要的歷史資料交回給香港人；其中最重要的就是全香港人被迫使用軍票，傾家蕩產的一段歷史。

很多人不知道香港人曾經控告日本政府。香港的戰時軍票受害者向日本政府索償，自從1990年代至2001年，經過日本三級法院審訊，全部敗訴。後來和仁到了香港，問我︰「這些重要的法庭文件已過了律師樓的保留期限，部分作證的人士已經去世，不知道能否捐給大學？」

我馬上說︰「要捐的話，捐給香港中文大學吧。我們很需要這段歷史的珍貴文獻呢。」後來幸好得到圖書館 長的大力支持，將之收進圖書館的「香港檔案」。

這一批寶貴資料，包括大量不同面額的軍票。最重要的就是大量原告講述戰爭的錄音、錄影全文，以及中文、日文全文筆錄，還有索償協會代表上庭的正式陳述書。

感謝和仁先生保護這些珍貴的歷史資料，經過多個月努力，終於全部運到香港，不致散失。絕大部分作供的證人已經作古，他們的口供文件，讓下一代明白戰爭的殘酷，以及和平的可貴。