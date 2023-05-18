宋代理學張載的著名四句：「為天地立心，為生民立命，為往聖繼絕學，為萬世開太平。」其中的「為生民立命」，值得探究。

《詩經･大雅》有《生民之什》篇，第一句是「厥初生民」，意思是當初生下來的人民，「生」是動詞，但如今一般說的「生民」指老百姓，例如成語「生民塗炭」，指的是老百姓處於極困苦的境地。

至於所謂「立命」，此詞早已見於《孟子･盡心上》：「盡其心者，知其性也。知其性，則知天矣。存其心，養其性，所以事天也。夭壽不貳，修身以俟之，所以立命也。」一個人不管壽命長短，都要通過自己的道德努力，盡心知性知天，在精神價值方面掌控自己的命運。事實上作為人，有的早年夭折，有的健康長壽，這都是由天來決定，所以要在活著的時候，修身養性，為自己創造命運。

中國人言命，有兩種含義。一種指命限，命該如此，沒有什麼好說，只有默默承受，因為命限的權柄在天，與人無尤。例如孔子的弟子伯牛有病，孔子執著他的手說：「命矣夫！斯人而有斯疾也。」這裡的「命」是命限。

但另一種「命」，權柄由自己主宰，命運在自己手上，那是孔子所說的另一種命：「道之將行也歟？命也！道之將廢也歟？命也！」道之或存或廢，在乎人有否努力爭取。當然，為自己立命，比較容易，為生民立命，就需要有極大抱負和氣魄了。

而張載所謂「為生民立命」，就是要讓天下百姓都有安身立命之處。「安身」，即生活有著落，「立命」，即靈魂有安頓、精神有依歸。張載特別強調對孤寡羸弱、老弱病殘等弱勢群體的關愛和照顧，要使他們生活得到應有的照顧。