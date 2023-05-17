宋代理學有所謂「濓、洛、關、閩」之學。濓學是周敦頤開創，因他晚年定居廬山蓮花峰下，以家鄉的水名「濂溪」來命名堂前小溪和書室，故學者習稱他是濂溪先生，「濂學」因之而來；洛學是洛陽人程顥、程頤兄弟建立，閩學是福建朱熹創建。至於關學，即關中之學，關中在今日陜西，位於函谷關一帶。

所謂「關中多豪傑」，關中人士的氣概恢宏，眼界開闊，立論從大處入手，不走細支末節之路。關學的代表人物是北宋的張載，他的著述不多，主要是從《易經》與《易傳》的進路闡釋人生哲理。

《易經》是從宇宙論應用到現實人生，張載亦然。他的四句教最為人傳誦，前總理溫家寶便引述過多次：「為天地立心，為生民立命，為往聖繼絕學，為萬世開太平。」2005年，時任國民黨 主席的連戰訪問中國大陸，也曾用此四句寄語北大學子，足見張載四句名言的精神感召力。

此四句後兩句的文義相當清楚，倒是前兩句，何謂「立心」？何謂「立命」？似乎需要進一步解釋。

先談「立心」。所謂「立心」，一般解釋是天地本無心而人有心，此語出自程顥。他說：「天地無心，以生物為心。」這裡的「生物」指創生萬物。

程顥又說：「天地無心而成化。」指的是天地自然而然，通過生生不息之德，來化生天地萬物，而不是故意創出這樣一個大千世界。

這看法也符合《易經》講「天地人」三才。一個六爻卦，初、二兩爻屬地，五、上兩爻屬天，三、四兩爻屬人。人爻在天爻與地爻之間，上要靠天，下要顧地，可見「為天地立心」，指人要順天應地，好好體會天地如何發揮好生之德的作用，作為做人的指導原則。