「阿女真的好棒，我們不用理她，她就自然考第一了！」夫婦倆一唱一和，意氣風發。「是呀，她不僅讀書讀得好，還有領導才能，還被老師挑選去參加比賽！」先生朝向太太問：「老婆，阿女參加什麼比賽？」媽媽抓抓頭：「阿女參加那麼多比賽，我怎麼記得那麼多？」

世上的確有不少孩子是毋須爸媽操心，卻能自動溫習考得好成績的。不過面對現實吧，那些天生異稟的，都是人家的孩子，自己家裡的孩子卻是愈叫愈走，叫他們溫習嘛，他們仍自顧玩手機 或電腦遊戲呢！

這對夫婦說他們壓根兒毋須催促女兒，我倒不會完全相信。過去，他們明明曾四處為女兒訪尋補習老師，又為女兒安排十多項課外活動，這叫「毋須理她」？

我們在談話時，傳來有人按門外密碼鎖的聲音，兩夫婦不約而同臉色一變，噤聲不語。走進來的是一位年輕俊男，該是他們的長子吧！年輕人緊抿著嘴，完全沒有跟屋內的人有眼神接觸，就直接走入房了。

爸媽有點尷尬：「嘻嘻，我們的大兒子。」、「別理他！」一子一女，一個不用理，一個不理；一個是爸媽的驕傲，另一個則不欲提，當沒有生過。

聽說這個兒子自小讀書成績差劣，曾轉過多間學校，終日喜歡發白日夢、畫漫畫和玩手機或電腦遊戲。他未必是爸媽心目中的理想兒子，但就不屑一提了嗎？「哪個棒，我就疼哪個！」這公平嗎？

記得曾認識一位媽媽，她感慨地說：「我兩個兒子是兩個極端，小的老是考最後一名，但哥哥就考全級第一。」她說話時是牽著小兒子的手，絲毫沒有嫌棄他。哥哥剛好放學，他跑過來直接將弟弟的書包拿過來，然後一臉關懷地牽著弟弟的另一小手。瞧著他們三人牽著手一起走的背影，我敢肯定，這個家庭的前途是無限光明的。