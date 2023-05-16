《金剛經》提及如來的五眼：肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼，本文且談談其中的慧眼與法眼。

「慧眼」令人想起什麼「慧眼識英雄」之類的形容，一般指「慧眼」是敏銳的觀察力。而佛家的「慧眼」，可參閱《維摩詰經•入不二法門品》謂：「實見者尚不見實，何況非實。所以者何？非肉眼所見，慧眼乃能見。而此慧眼，無見無不見。」所謂「無見無不見」，指的是不受無明障礙，如實知見的能力，有如莊子說的「心齋」。但慧眼之見，不能往外境找，只能向內裡尋。

不過佛家講慧，也有三種，包括聞慧、思慧和修慧。這三種不同的慧，以印順法師的解說最好，他說「正見」最先是聞慧，從聽聞正法而得正確深切的信解。正見不是浮淺的印象，而是要精進的努力；而思慧則是如理思惟，作深密思考，達到更深的悟解。思慧不僅是內心思考，也有見於身體力行的戒學。佛法不但是理觀，更要能見於實際生活。最後是修慧，那是發無漏慧，俾能完成正覺的解脫。

至於法眼，這個名詞，由「法」與「眼」兩個單字組成，意為能夠見到法的眼睛，經由觀察四諦，滅除集法，修行者將可以獲得法眼、現觀，斷除三結。

法眼是菩薩眼，能度脫眾生而照見一切法門之眼，既具有天眼和慧眼的功能，更擁有深邃的洞察力，除了能看得清所有來龍去脈，更能透視事物的根本結構，看到所有事物的緣起。法眼看到一切萬事萬物皆成「中觀」，且不會停滯留戀在「空」的境界，看到空中能起妙有。

慧眼雖能如實知見，法眼則是平等而觀，了解涅槃寂靜，但其本身尚未得現證，要得到阿羅漢果之後，才證法眼。