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「毀滅性災難」若國債違約 購屋成本恐暴增22%

兩餸一湯一飯，食得最「營」

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

近年香港興起「兩餸飯」，特別疫情期間，不但是窮人恩物，更因食物選擇多又抵食，不少店舖都大排長龍，成為景點。民以食為天，即使是困難時候，溫飽一餐從來都是我們最珍視的生存基本。

公司早於2011年推出中電有「營」飯堂，就是希望可以用相宜的價格，為基層長者、低收入家庭及失業人士提供營養熱餐，減輕他們的經濟負擔，也照顧他們的健康。開始至今已推行10多個年頭，由1間變成現時的4間店面，為社區提供超過100萬份營養美味的熱餐。

上星期公司義工們別出心裁，將飯堂變身成自助餐廳，與飯友慶祝這個百萬里程。當日我充分感受飯友們的興致，除了一嘗自助美食，更與義工大玩遊戲，食物營養及低碳省電知識都難不倒他們。

活動結束後，有老朋友大呼不捨，她指自已經常孤單一人，幸好在飯堂認識了一班朋友，大家互相扶持，加上年輕義工時不時會到飯堂與他們聊天，社交圈子大了，生活也變得有色彩。

我還重遇一個90多歲的老朋友，她很感謝公司的支持，每餐12大元就可以有兩餸一湯一飯，營養價值高又健康。

簡單的陪伴及慰問，足以慰藉有需要人士的心靈。我相信人間有愛，第2個、第3個100萬會陸續有來。

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