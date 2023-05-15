Kay's Cooking

網上眾多中外烹飪YouTuber 當中，我最喜歡看Kay。只要看過她的影片，就會像著魔似地一部部看完，欲罷不能停不了。

阿Kay是一名英國 村姑，純樸外貌有八分與唱歌技驚四座的Susan Boyle相似。Kay多年來已拍攝了超過300條短片，示範了300多款菜式，有些短片的點擊率超過百萬，訂戶有20多萬，非常受網民歡迎。

那麼Kay's Cooking又有何特別吸引的賣點？

阿Kay在簡陋的廚房裡，以笨拙的拍攝手法記錄了她的「名菜」。最經典的炒飯令人看過難忘，首先她將蒜粒炒至焦黑，接著直接將未經煮熟的生米粒倒進鍋裡炒，再加火腿、雞片和蛋一併炒一會，炒飯完成！

另一道特製肉醬義大利 麵同樣精采，阿Kay將免治牛肉圍著未經煮熟的一束義大利麵，圍成一圈，蓋滿茄醬就放進烤箱內，肉眼也看得見部分義大利麵已被烤得又硬又焦。

還有那味經典芝士餅也是不得不提，餅底眾所周知是以奶油加進餅乾碎壓成，但不明白何解Kay的餅底會是一塊塊焦黑的東西，鋪上薄薄的cream cheese，雪凍了就是Kay的獨有芝士餅了。

阿Kay邊煮邊旁白，自得其樂，有時她會自娛得笑到氣咳，我也隨著笑個痛快。最令人羨慕的是阿Kay擁有一位超級粉絲──她的兒子Lee。阿Lee不僅負責拍攝，還會在片尾試吃。姑且不論是焦黑的蘑菇、未熟的硬米粒，又或是一堆像嘔吐物的東西，乖仔還是會一臉認真地逐啖品嘗，最後必然豎起大拇指呢。

我絕對沒有嘲笑挖苦的意思，我是真心喜歡看Kay、喜歡她的真性情，她有能量讓人笑個痛快，這個年頭是多麼偉大的貢獻啊，她如此受歡迎是有理有據的呢。