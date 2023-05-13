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天眼與佛眼

〈六合飛翔〉岑逸飛

「金剛經」提及如來有五眼：肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼。這五眼的肉眼，人皆有之，所以不必談論，倒是其餘四眼，擁有的人很少，其特色和功能不同，不妨討論一下。

先說天眼與佛眼。

天眼有神通力，其眼根具有一種特殊的視覺能力，稱為「天眼通」。佛家講求守戒修行，由戒生定，由定生慧，而得六種神通，包括：天眼通、天耳通、他心通、宿命通、神足通和漏盡通。其實人皆有天眼，只因受六欲所障，五蘊所蒙，因而不能發揮天眼的潛能，只懂得用肉眼。

在佛陀十大弟子之中，得天眼第一的是阿那律尊者，他本是佛陀堂弟，但天生喜歡睡覺，佛陀講佛法時他跑去睡覺，被佛陀呵斥，他心生慚愧，發奮精進，七日七夜不睡覺去惡補佛法，結果連眼睛也弄瞎了，於是佛陀本於憐憫心，教他修「樂見金剛照明三昧」，由此證得天眼通。

至於佛眼，佛眼就是佛，而佛就是佛眼。簡言之，大家所能提到的任何相對觀念，在佛眼之下都不再存在。甚至「空」也不存在，因為「空」就是佛，而佛就是「空」。在佛眼中：無主體與客體，沒有絕對與相對的概念，不可思，不可議，一切皆佛；也是無限的無限，沒有空間概念。且是瞬息性和一發的即到性，沒有時間概念；且具總體性和無不涵攝性，沒有空無的概念。這需要悟道的人親證，不是語言文字可以形容。

佛眼是以大慈大悲來觀一切眾生，一切眾生都可堪憐憫，所以才要布施和拯救眾生。佛眼既是觀無限的無限，因此時間消失，空間也消失，無主客體的對立，剎那便是永恒。佛眼的世界，娑婆是淨土，煩惱是菩提，度一切眾生而無眾生可度。

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