不少中外家庭喜歡把自己孩子的生活片段上傳網絡，這無疑是一條生財之路，能為某些家庭多賺點生活費，無可厚非。

可是，不少片段愈看愈不對勁，那些小孩明顯經過指導而背出台詞，小小年紀就要幹活，我不忍心看。

更令人氣憤的是，不少影片為了刺激點擊量而用盡手段，居心甚為不良，有教壞細路(小孩)之嫌。

有個三、四歲的男童，經常獨自出外買東西，他在街市會熟練地向周圍問：「老闆，這個賣多少錢？」男童嘴真甜，時常到處賣乖：「老闆娘，你今天特別漂亮，可以賣便宜一點嗎？」

男童樣子可愛，口齒伶俐，本來沒有問題，反正有誰會相信這個小孩是獨自外出購物？請問是誰拿相機負責拍攝的呢？

這天，他又如常賣萌：「老闆娘，你真美麗，可以便宜一些嗎？」誰知那位阿嬸回答：「不行，除非你答應讓我親親啦。」鏡頭一轉，男童高高興興地拿著大包東西離去，滿臉都是紅唇印。

我禁不住搖頭，負責拍片的大人腦袋是長滿了草嗎？男童為了省兩塊錢，就甘願犧牲色相？這是非禮行為呀，你懂不懂？男童將來若有機會能省更多錢的話，豈不是會不假思索就範。這類短片看似搞笑，其實意識極之不良，教壞細路。

又有另一對子女短片看得我甚不舒服，那個小女孩樣子可愛，頭上經常綁著大蝴蝶，爸爸和女兒的對話本來可以親切自然，但這位爸爸卻不停以不同手法騙女兒：「你看看那邊？」女兒朝那邊方向瞧，爸爸就偷吃了她的食物。又或爸爸會騙女兒說食物很辣，她不能吃；爸爸躺在地上扮暈，其實都是騙人的。

結果是女兒從小學懂了一個道理─不要相信任何人，即使是你最信任的爸爸也都是騙人的。