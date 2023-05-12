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戰場上的「殺人訓練」

〈每日驚艷〉張宏

最近出席一個演講，談到曾經翻譯的日本老兵傳記「金子的戰爭」，「戰爭」這個沉重話題原本以為離我們很遠，但俄烏戰爭加上地緣政治，把世界推向對立，戰爭似乎又近了，令人十分不安。我分享了老兵金子安次的戰爭體驗，讓大家明白多一些戰爭的殘酷。

訪問老兵金子安次，是2007年南京大屠殺70周年的事情。我往日本訪問金子，從他口中聽到很多駭人聽聞的戰場情況，包括「殺人訓練」。

他們一班年輕新兵，出發到中國的戰場，從附近村落找出一些平民，綁在樹上；上司命令新兵排成一列，全部站到綁在樹上的男人約10米之外，直著排成一行，命令手拿裝上刺刀的步槍的士兵「刺胸」。

大家未殺過人，都不願意做，但是誰不做就被上級毆打，然後必須一邊大聲喝叫，一邊把刀刺進俘虜的身體；這個訓練要他們習慣殺人的感覺，所有新兵都要接受這種「訓練」。可憐的俘虜在多人刺胸之後，一早魂斷，但新兵們還要不斷刺，甚至其中一個曾經在日本當和尚的新兵，也被迫要殺人。

還有很多戰場上的經歷記錄在書中，不能在此盡述。香港在戰時，亦曾被日本占領，經歷了艱難的「三年零八個月」。和平得來不易，期望各國平息干戈，世界和平。

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