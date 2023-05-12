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裁員、搬離…金山經濟「厄運循環」可能是好事？

CNN：美對中關係「黑臉」薛曼 將在夏天去職

同居的教訓

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

年僅32歲的他條件優厚、外貌俊朗、身形魁梧，是女士喜歡向其他女生炫耀的男朋友類型；他的收入穩定，不僅不必養家庭，父母更未雨綢繆，老早贈予他一個豪裝單位，好讓他生活舒適寫意。

年紀輕輕，有樓又有車，他怎會不是女生的理想目標？事實上，他身邊從來不乏女友，當中有漂亮模特兒、略有名氣的藝人、甚至惹火尤物。

他跟女生交往，卻堅守一個原則—不跟女生同居。揶揄他過於保守，他則笑說：「不是呀，是易請難送。」

他說，無論平凡女子或是下凡仙女，交往過程幾乎如出一轍，初交往的熱戀期，她們都是千依百順的小乖乖，任你搓圓捏扁，不會對你提任何要求，讓你享受愛情的甜蜜之餘，同時感受無比自由。

可是好景不常，如沐春風的日子很短暫，女生全都是Control Freak(控制狂)，她們漸漸會控制你的飲食，禁制你吃她們認為不健康的；她們會用種種理由迫你疏遠兄弟們，從此打遊戲機、看球都成為邪惡事情。

若一不留神稍為心軟，讓女生進駐自己家裡，那就是災難的開端。她們會以美化家居為藉口，將本來美好的家搞到面目全非，從此，浴室每一角都放滿了大樽小樽的護膚品，廚房更被弄得一團糟。天呀！她為了煎一個蛋，一個鍋子就被壯烈犧牲了。

分手是同居男女最醜陋的一章。曾經有女生賴著不肯搬走，她歇斯底里把他家中所有物件都摔滿一地，然後跑出露台嚷著要跳下去…

折騰了好一段日子，她終於搬走了。他回家時，卻發現衣櫃裡的名貴西裝統統被剪爛。

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