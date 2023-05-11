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NBA／柯瑞飆27分 勇士主場退湖人延長戰線

兩幅老照片

〈心有所感〉黃劍鋒

馬先生，80多歲了，我只知道他的英文名字Jim。他初來理髮店，已有朋友悄悄告訴我，他從前是香港電影明星。我替他理髮時，從閒聊中曉得，他上世紀六、七十年代，是和長城影業公司簽約的藝員，許多次和張瑛、石慧等名角一起拍戲。後來，和家人移民加拿大。

有一次，談起香江的銀幕故事，他興致特別高，讓我按停電剪子，他費勁地從衣袋拿出錢包，小心地從錢包的夾層拈出一張黑白照片，才一英寸大小，「讓你見識一下我年輕時的模樣」。我把照片湊到強光燈前，看清楚了。果然英俊！五官洋溢著嶺南男子特有的氣質——豪邁和清秀兼而有之。我由衷地讚美。作為理髮匠，尤其注意他的髮型，是那年代流行的飛機頭，和西裝領帶相得益彰。

我說，如果我是長城影業的老闆，單看這照片就要錄用你，讓你擔綱。他說，那一年才25歲，和現在隔60個春秋。我說，你看上去一點也不老。

我這麼說不是拍馬，成為我的客人前，我已常常在鱒魚公園看到他，他每天在那裡晨運一個多小時。我在公園裡拍日出、拍鳥和花，他好幾次過來看。

談起舊事，兩人的心靠得更近。我告訴他，我正在整理一些照片，準備舉辦展覽，目的是為中僑互助會籌款。他指著牆壁上掛的照片說，這些都很好啊！我說，過時了，要拍些新的。展覽舉辦開幕式，馬先生依時出席，捐了善款。

一次，理髪時談起攝影與照片。我說，以前的黑白照片到今天依然有價值，彩色照片代替不了。馬先生點頭表示同意，又從錢包裡拿出一張黑白照片說：「我和太太約會時拍的。」我拿過來仔細看了，差點驚歎：這不是那年代的電影海報嗎？確實的，兩個主角的氣質、服裝和背景，一下子把我拉回上世紀六十年代的香港。我羨慕地說：「金童玉女，太美了！」

馬先生沒有回應，過了片刻，黯然歎息：「是啊，曾經很美好，現在一切都不一樣了。」原來，太太已中風一年多，躺在養老院的床上，不能動不會說。馬先生說到這裡，兩眼通紅。我安慰他，會慢慢康復的。馬先生告訴我，他太太臥床以來，他每天早上准時去太太身邊，對她說話。我問：「你太太會回答嗎？」他說，不會說話，有時候眼珠轉動一下，有一次流出眼淚。

馬先生說到這裡，頰下全濕，那是淚水。我把紙巾遞給他，把工作停下，等待馬先生的情緒平靜下來。稍後，馬先生繼續說：「雖然太太沒有回應，但每天早上我一定會准時去床前，握著她的手，不停地說話。」我感動地說：「你做得太好了！你太太心裡是知道的。馬先生，你是所有男人的榜樣！」

又過去好些年。2019年夏天的一天，馬先生來理髪，輕輕告訴我：「我太太昨天走了。」我對馬先生說：「太太從中風的第一天到最後一天，你沒有一天不陪伴，這是比任何愛情電影更可歌可泣的真實羅曼史，我非常敬佩您！」

馬先生說：「兒子和女兒擔心我的健康，讓我回香港住半年，散散心。」此後，再也沒有見到馬先生，遙祝他在香港平安喜樂！

香港 電影 中風

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