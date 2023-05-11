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心眼

〈六合飛翔〉岑逸飛

佛家的「金剛經」講五眼：肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼，代表五種功能，境界不同。而且除了五眼，更有心眼。「心眼」可不是「小心眼」。俗語的「小心眼」，指狹隘的胸襟、短淺的眼光、多疑的心理狀態以及在細瑣事情上的小主意等。「小心眼」的表現是不夠寬容、敏感猜疑、嫉妒和斤斤計較等。

而「心眼」也是佛家名詞。「觀無量壽經」有云：「爾時大王雖在幽閉，心眼無障，遙見世尊。」此處的「心眼」，應指心能洞察眼前所見不到的事物，有如能遙視的千里眼。而老子說的「五色令人目盲」的「目盲」，可能是心眼，因為「陰符經」提及，眼者心之機，肉眼跟心是緊密相連，但肉眼只能看物質世界，心眼則有種覺性。

基督教講人只有肉眼，肉眼以外的其他眼，只有神才有。「聖經･馬太福音･十三14」提到，「你們聽是聽見，卻不明白；看是看見，卻不曉得。」這是老子說目盲耳聾的另類表述。另外，「詩篇･一三九篇」描寫神人關係最為深刻細緻，也說到「原來，我關注的是肉身，那屬物質的眼；原來，祢關注的是心靈，那屬靈的心眼。」

佛家和道家(道家不同道教)都是無神論，所以人除了肉眼之外，還有其他眼。若以青源惟信禪師講悟道歷程的解說為例，他說：「老僧30年前來參禪時，見山是山，見水是水；及至後來親見知識，有個入處，見山不是山，見水不是水；而今得個體歇處，依然見山只是山，見水只是水。」那麼第一階段是肉眼，第二階段是心眼，到第三階段，不管天眼、慧眼、法眼、佛眼，都是見山只是山，見水是水。當然，這四眼如何分辨，又是另一話題了。

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