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初來乍到

〈心有所感〉瑞雪

初來乍到香港工作時，公司人力資源部的海倫，提前為我預約了去入境事務處辦理香港身份證，過一周順利拿到後，就立刻填了表格交給海倫作人事備案。

隔天早上，海倫拿著表格走到我面前說：「你的身份證號碼填錯了。」

我打開手提包，把嶄新的「香港居民身份證」從透明的塑料卡套裡取出，指著自己名字下面的芯片右邊、身份證中央的一行數字，對海倫說：「不是這個嗎？」

「這是摩斯電碼。」海倫看著一頭霧水的我，指向身份證右下角處一個字母加數字、最後一位是帶括弧的數字，繼續說：「這才是身份證號碼。」

「沒想到只有在諜戰片裡聽過的摩斯電碼，竟然出現在自己香港身份證上面。」

我們忍不住都笑了。

有一天跟著海倫外出吃午飯，在小路裡彎來彎去走到一家店前，我一看怎麼是冰室？於是駐足轉頭問海倫：「去裡面吃午飯？」

海倫一臉疑惑，嘴裡說著：「是呀。」

我不免一愣，按字面理解以為冰室是吃冰淇淋、冰沙，吃甜品、喝飲料的地方。帶有「冰室」字樣的店面招牌時而會看到，但不太沾冰的我沒想過要進去，當我把這種自以為是的誤解說給海倫聽時，我們忍不住都笑了。

海倫告訴我，其實冰室的飯菜跟茶餐廳差不多，而且冰室比茶餐廳年代更悠久，可以說是茶餐廳的前身。

常言道「初來乍到，人地兩生」，我倒是比較享受在適應的過程中，一些日常小事帶來的新鮮感和樂趣，也漸漸地開始邊工作邊尋找樂趣，譬如有一次去銅鑼灣拜訪客戶，特意從灣仔坐了幾站雙層巴士，而之前往來香港好多次，卻從來沒有坐過雙層巴士；還有一次是跟著海倫、第一次使用八達通吃飯結帳，而之前只知道用它坐機場快線和港鐵。

剛開始的幾個月，因為住在灣仔，所以每逢休息天或節假日，就外出步行暢遊灣仔，穿梭在大街小巷間，細看風土與人情，拿著手機各種隨拍，拍牆上的塗鴉、牆角的長椅；拍地上的軌道、五顏六色的雙層巴士；拍密集的高樓、廊下的小店。香港故事館、舊郵局、灣仔公園、金紫荊廣場、會展中心、還有山間的步道和小路，這裡有大街的熱鬧，也有一轉身的寧靜；有時尚的潮流風情，也有深牆裡古老的故事。

曾在日本雜誌看到過這一段文字，大意是「小小的幸福」會豐富生活。當自由地邁開腳步去體會的時候，生活的樂趣與美好無處不在，由此帶來的小小幸福感，讓人滿足。

年中公司安排在尖沙咀聚餐，海倫帶我去渡輪碼頭，第一次坐了天星小輪去對面的尖沙咀。那天維多利亞港面平靜，微風吹拂下，我們的心情如孩童般的快樂，海倫說她正在學習調製香水，我也振振有詞地宣布：「我哪天要撇開工作，去做自己喜歡的事。」

說那句話的時候，海倫也看出我完全沒有底氣的樣子。我們又忍不住都笑了。

香港 步道 字母

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