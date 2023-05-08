緣分這回事真玄妙。我是很少到那區，更是首趟光顧那間咖啡 廳，想不到會在那裡碰上一張熟悉的臉，她那雙既大又圓的水汪汪眼睛，跟小時候是沒有兩樣的。「姐姐，你認得我嗎？」她熱情地迎上來。「當然認得妳這個大眼妹啦！」我們隨即熱烈相擁。

那些年我唸中六，天天心野往外跑，但家貧沒有錢裝身，於是想出了一個生財妙計，那是跟小學部的小師妹補習，錢賺到手即可盡情買新衣服了。

輾轉到了這一家是居於唐樓的，每次要跑六層樓方能到達，大門開啟時，我仍沒能停止喘氣。那位媽媽慈祥有禮，給我詳盡講解女兒的學業狀況，她似乎是對我寄以厚望，期待有救星能令女兒脫胎換骨。

初次見那位大概九歲的精靈妹妹時，其實我想笑，怎會有人長得如此卡通？她那雙又圓又大的水汪汪眼睛，十足像日本 卡通的美少女，那雙大眼睛是盯著我的，但眼神有點飄移，究竟她是否明白我在講解的數學算式呢？大眼睛是瞧著我的，但她藏在桌下的雙手明顯是在忙。

原來她是在輕掃著躺在她膝上的貓兒。「我們家養了六隻貓。」

「真好，我終於有機會跟你伯母道歉了。」我誠心誠意地說：「當年我太累啦，跟你補習期間經常會趴在桌上睡一會，我這麼懶惰，真奇怪為什麼妳媽媽當年沒炒了我。」大眼妹笑說：「不會啊，媽說姐姐妳體弱，還叫我不要吵醒妳呢！」

我這人真夠運，經常碰上大好人，清楚記得當年伯母還會每次請我吃香噴噴的出爐麵包。是緣分讓我有機會親身致謝：「伯母，衷心感謝妳的照顧。」