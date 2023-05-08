行多一步 齊來「尋．耆．跡」

香港 社會出生率低，伴隨老齡化，65歲或以上人口已上升至超過兩成，對家人及照顧者帶來沉重負擔。

在街上見到不少長者需要用拐杖或輪椅輔助步行，身邊照顧者的年齡也不輕，照顧長者真的是心力交瘁的工作。怕他們跌倒，所以目不轉睛盯著他們的每一步；他們聽力退化，所以要大大聲跟他們講話，不知情的還會以為後輩在責罵老人家。令照顧者最擔心的一定是遇上患腦退化症的長者，擔心他們會走失。有社福機構估算，全港約有3萬多名腦退化症人士曾有走失的情況。

最近在好友介紹下知道九巴推出一項新服務，考慮到巴士每日服務約260萬名乘客人次，當中約兩成為長者，更有日常路線的乘客超過三成半為長者。有見及巴士路線和巴士站位置的覆蓋範圍非常廣泛，於是想盡辦法運用有關網路，利用八達通協助照顧者尋找走失的腦退化症人士。

九巴在去年6月完成提升系統，相關求助宗數由去年6月至12月平均每月6宗，上升至今年平均每月收到14宗相關求助。成功尋回的宗數方面，去年只有2宗，而今年頭幾個月已經有13宗。以上數據反映，九巴以八達通協助尋找走失長者愈來愈有成效。

希望各行各業都能像九巴一樣提供相關服務，減輕照顧者壓力，令長者老有所依，安全終老。