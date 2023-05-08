我的母親去世多年，但經常在夢裡母子會，每次我都要同樣的東西，「母親！抱抱我」，母親懷中的溫暖與快樂是無價之寶。

母親是個孝女，她結婚前在香港 何文田護士學校就讀，我父親在廣州當警察 ，港警與廣警有互助查案條例，我父親經常到香港查案，藉機到九龍城衙前朗道、我外祖父開的小雜貨店購物，其實是醉翁之意，想接近我母親。

外祖父覺得父親老實忠厚，女兒可託付終身，但我母親嫌他收入低養不活家，叫他「少來香港，她要念書」，外祖父生氣指著母親說「你不聽老人言，將來會吃虧在眼前」，父命一言九鼎，母親是個孝女，不看人面看佛面，嫁給了我父親。自小就覺得我爸滿怕我母親的。

母親善於隨機應變，我家一輩子都在食國民黨 飯，父親已逃亡，祖父也遇害，我母親要被鬥那是意料中事，她靈機一動，到孤兒育嬰院請求放棄微薄工資福利，只要吃兩餐，做義務保母，院長樂不可支，馬上下聘，每次上面派人來拘提批鬥，嬰兒吃喝拉撒，時時刻刻不能少的，再大的鬥也鬥不過嬰兒，他們就是為難不了我母親。

「女人是弱者，為母則強」，母親結婚前是一個身材苗條少女，婚後因喜歡孩子，前後連生七胎，每天還要挺著大肚子用洗衣板為我們小孩搓洗衣服，現在想起來心就傷痛欲裂。

儘管母親身體不太好，但她活到100歲才壽歸正寢。

我的一生，母親給了我滿山慈悲的母愛，滿谷堅強的母魂，呼籲天下子女們，每年母親蒙難日，向母親三鞠躬，仿小羊報答跪奶之恩。