年輕時有很長一段時間被人說長得像日本 人，這讓我在美國從唸高中起便時而受到雙重歧視或騷擾，儘管如此，我這張偽日本臉，卻曾在92年遊敦煌時為我蹭來一頓美味。

拿到碩士學位的暑假，在舊金山 跟了旅行團的21天絲路遊，一路從香港 玩到新疆，同行的其他團員幾乎都是說廣東話的僑民。那個年代沒什麼背包客或自駕遊，大概除了出差或探親，僑胞去中國旅遊還是多跟旅行團比較安全舒心。

遊完月牙泉和鳴沙山，入住敦煌的四星級酒店，隔日清早在大堂遇到團裡唯一不懂普通話的一對美國老夫婦，他倆是跟著一位香港華僑朋友一起報名來的，一路都仰賴該友人在旁翻譯，我們交談了幾分鐘，一位穿著無袖旗袍、胸前別著名牌的年輕美女走向我們，抬手示意我們往前走。接著被領入布置典雅的廳堂內，在一桌十分豐盛的美食前面坐下。

桌上的瑤柱粥令我眼睛一亮，即使舊金山遍布港式餐館，要吃這類粥飯並不困難，可是我成年以後卻很少有機會吃到。原因是全家的早餐自移民美國後已徹底西化，為了省時，我們不在上班、上學的早上吃粥。

除了配粥的鹹醬瓜、麵筋、花生米等小菜，還有炒沙蔥、炒菠菜、皮蛋豆腐、雞蛋羹以及迷你紅糖饅頭和饃烤花卷，另有一小碗不知名、油汪汪的拉麵；在台灣和美國從未吃過這麼誇張的早餐，一時間彷彿看見海市蜃樓。

這沙漠上的瑤柱粥，竟有絲絲在台灣時候媽媽料理的味道。美國夫婦首次嘗鮮，兩人分食一碗，只吃幾口就搖頭推開，顯然味蕾還是太保守？多出來的那碗於是被我奮勇接收，配著桌上小菜連連掃光，還把一杯雞蛋羹吃到杯底朝天。饃烤花卷拿一個剛撕開，心裡正納悶其他團員怎麼姍姍來遲，同時盤算著要把自己的那份紅糖饅頭收起來，半路再享用。

「不好意思，你們『吃錯了』！」這才看到飯廳外有好幾個我們團裡說廣東話的香港華僑旅客被攔在門口，有一對「漏網」團員才在我對面坐下、筷子剛舉起就被經理慌張阻止，請他們別吃了。

原來飯廳有兩個，靠近大堂的接待特別外賓，我們的團應該是去大堂另一頭那個比較普通的廳；這桌無比豐盛的早餐，其實是為半夜入住的一團日本觀光客專門準備的，早班人員顯然沒交接好，或極有可能不通外語而又懼怕開口，於是全憑「相貌心證」在領位？

遠遠聽到領位的旗袍姑娘跟經理說：「她長得太像日本人了，還跟外國人說英語，我當然是把他們往這裡領。」從頭到尾都沒有機會開口說普通話的我，當然一臉無辜。

後來聽團裡一位較晚才下樓、穿著比較隨意的粵語僑胞委屈投訴，說我們在享受美味的同時，旗袍姑娘在廳外凶巴巴攔住他：「這裡不是給你們導遊吃飯的廳，到另一頭去。」

回到我們那桌，除肉夾饃是葷食，饃烤花卷是地方小吃外，其他都是一路熟悉的中式早餐：白稀飯、豆腐乳醬瓜鹹菜、甜鹹豆漿燒餅油條，其實也不錯啦！原本人人有份的素菜包子，據說被三位也是因早起而走錯飯廳、坐錯桌的日本歐吉桑吃掉不少，不排除有順手挾帶的嫌疑，即使我與那對美國老夫婦不吃，竟仍有半數團員分不到…這，算扯平了吧！