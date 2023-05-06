小孩YouTuber

我是日本小可愛Sutan的鐵粉，很喜歡看她跟媽媽Kimono的煮食頻道。Sutan剛滿四歲，我誠意給她送上祝福，祝她一家幸福快樂。

每次看到溫柔美麗的媽媽與可愛小女兒互動、合作烹飪，煮成各款美食 ，過程都能讓人感到幸福快樂。媽媽很有耐性，以溫婉的語調指引著女兒，即使小孩不小心翻倒果汁或將食物撒到地上，媽媽都不會發怒或斥責女兒。她明白三歲小孩是在學習新事物的進化旅程中，途中犯上小錯是平常事，毋須動不動就罵，這會嚇退小孩，窒礙進步。

我們確實見證著Sutan不斷進步，以打雞蛋 為例，初時小手不夠靈活，力度會太大或太小，有時蛋液會散滿一桌。但經過媽媽的鼓勵和信任，未滿四歲時，她已能以十足信心、熟練地打雞蛋了。

媽媽也會時不時輕吻女兒，這個被愛的小女孩就會露出鬼馬表情，可愛極了。在媽媽的悉心薰陶下，Sutan學會尊重食物，也絕對不會偏食，看她吃各類蔬果的陶醉表情，尤其窩心。

那邊廂英國 小妹妹Rose，跟Sutan同樣令人讚不絕口。Rose and Dad的頻道開始時，小妹妹仍處於牙牙學語的階段，也許不到兩歲吧，但爸爸已放心讓小女兒倒牛奶、灑鹽、放麵粉等，小小年紀已參與烹飪，享受跟爸爸親子做曲奇等的樂趣。

這兩個不同國籍的小妹妹，擁有相似背景，她們的爸媽都溫柔富耐性，以無限愛心栽培孩子，細心陪伴她們走著成長路。無獨有偶，兩個小妹妹同樣快樂活潑、專注力強，自信心和安全感都屬優良。

那些動不動就發脾氣、欲揍孩子的爸媽們，我誠意給你們推介Sutan和Rose的頻道。