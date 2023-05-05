朱銘的雕塑作品-陸軍士兵整裝待發。（盧威攝）

台灣著名雕塑 家朱銘遽逝的噩耗傳來，令人心痛與惋惜。他的雕塑作品融合傳統與現代元素，尤以「太極系列」、「人間系列」最為精典絕倫，他還遠赴香港 、澳門、新加坡 、英國、法國、日本等地作雕塑展，頗具影響力。

朱銘與香港十分有緣，他立足台灣，其多個雕塑作品卻屹立在香港，已成為港人心中的「藝術標記」。他的大型雕塑「仲門」出自「太極系列」，這個橫垮在香港中文大學圖書館門外的雕塑，猶如「拱門」，與學子朝夕相處，息息相通，是中大的地標。

香港中文大學為表彰朱銘對中大發展的傑出貢獻，還特給他頒授榮譽博士學位。

知名美國華裔建築師貝聿銘對朱銘的雕塑也情有獨鍾，特請他為香港中國銀行總行創作大型青銅雕塑。朱銘便依據銀行現代化建築的視角，創作了「和諧共處」的大型雕塑，動感十足，與建築「節節高」相吻合。

香港交易廣場「單鞭下勢」的雕塑也是朱銘的傑作，這尊雕塑作品剛柔並濟，與交易市埸氛圍趨於一體。

尖沙咀文化中心前朱銘的雕塑「排隊」，十位身著深黃、淺紫紅、藍白相間、灰色等造型各異的人物，正排隊魚貫而入。其人物形象逼真，造型巧思，具草根性。

朱銘的雕塑作品散居香港廣場街坊，這些戶外雕塑源自於生活，有一股生氣勃勃的「元氣」，充實在香港市民的日常生活中，受到青睞。

我與雕塑家朱銘也有一段「情」，十二年前，我有幸在台灣新北市金山參觀了朱銘藝術館，讓我走近朱銘，並喜愛上了他的雕塑作品。

朱銘藝術館室內存放了他的木雕系列作品，每件作品都經他精雕細鏤打造而成，費了很大的「功夫活」。

而山頂平台上的「巨無霸」超級戶外雕塑，更令人嘆為觀止。在藍天白雲下，碧綠草坪上，大軍艦、軍機奇蹟般地展現在人們眼前，讓參觀者感到震撼。

在一名水兵旗號手指揮下，一排排水兵列隊在軍艦甲板上行禮，目視前方；一架軍機停靠在機房前，三位女飛官揹著頭盔袋，下飛機後邊說邊走；草地上一隊陸軍士兵正整裝待發，好一派海陸空三軍匯操的架式。這批軍人雕塑，一個個都由朱銘日以繼夜雕塑出來的。

此外，還有「太極系列」等雕塑，整個山頭「熱鬧非凡」。這些不同主題的「石頭雕塑群體」，各自講述自己的故事，一個個活靈活現，栩栩如生，活似「石頭機器人」。我情不自禁地拿出照相機，與水兵勾肩搭背、跑到排隊人群中插隊、跟著太極大師打拳，拍照留念。

我不僅欣賞朱銘的雕塑作品，充滿生命力，而且對朱銘藝術館這塊風水寶地感到新奇，在山頂展區可遠眺金山海景，還隱約可見鄧麗君的墓地「筠園」，這也許是陰陽間一種微妙的「名人效應」吧。

雕塑家朱銘走了，但他的雕塑作品將永遠在台灣、香港等地公共空間繼續發光發亮，並世代相傳，人們會記住他的。