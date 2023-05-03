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金山鮑勃．李命案 法醫在他體內驗出古柯鹼、K他命成分

這樣的離別

〈心有所感〉方閔

關於別，我們背得出多少古詩詞？老杜有「三別」──「新婚別」、「無家別」、「垂老別」。宋詞有「黯然銷魂者，唯別而已矣」、「多情自古傷離別」、「剪不斷，理還亂，是離愁」……。

以下是朋友說的故事，主題也是離別。

這位具有深厚人文修養的朋友，1980年代在家鄉擔任碉樓整治修復小組的組長，為現存的1800多座碉樓登記造冊，查看實況，為修繕作準備；一座碉樓就是一條村莊、一個或數個家族、單個或多個鄉親的縮影。

工作組查到一座碉樓，外觀破舊，剝落的灰牆頂端長著寄生樹和草，鐵門的大鎖長了厚鏽，請鎖匠把鎖拆掉還是推不開。

從破洞看進去，粗大的鐵閂加鎖鏈把門鏽死了，幾個人費盡心機，終於清除了障礙，進入內部。

地面的厚塵似雪，留下鮮明的腳印，霉氣撲來，教人窒息。撥開一層層蜘蛛網，眼前是這樣的：灶台積滿塵土，灶旁一堆灰樣的東西，是灶膛所燒的稻草，長年遭鼠齧，加上霉爛，已無法辨認；灶上一個打開的陶甕，裡面擱鐵勺，蓋子放在旁邊。

另一面牆壁，有一張八仙桌，是印度坤甸做的，雲石為面，從前的工匠不用一枚鐵釘，木榫依然完好。

桌上一寸多厚的塵土有如桌布，布下凹凸，是什麼呢？把灰塵拭去，原來是這些東西：一個醬油瓶、一只青花瓷大碗、一個小碟子、一根湯匙、一雙筷子；碗裡、碟上都有東西，乾硬如石頭；四張酸枝椅各踞桌子一面，有一張被挪開。組長抬頭，看到高處一個小窗子，直立的五根鐵枝，有兩根被撬彎，窗下或長或短的粗竹子散落一地，可分辨出曾是梯子；種種跡象顯示，主人走得極為匆忙。

組長進一步調查，知道原委：碉樓的主人是「金山少」，父親在美，家境優裕。土改正在進行，他的家庭成分被畫為「惡霸地主」。上邊已下「村村見血」的指示。他聽到風聲，農會即將進村捉拿他，下一步就是批鬥，然後綁赴刑場槍斃。殺戒已開，在劫難逃。

那天早上，他在碉樓裡起床下樓，從甕裡舀出一大碗粥，就著花生米、鹹菜和腐乳吃。才吃了一半，報信人敲門說馬上逃！他關緊鐵門，再以鐵鍬把窗子的鐵枝撬寬，爬梯子上去，鑽出來，跳到軟泥上，跑進村後的樹林，從此亡命天涯。

因為門太牢固，沒人能打開，村人曉得碉樓只是這位單身漢（土語叫「散仔」）的住宿處，不可能有貴重物品，連大饑荒年間，挨家挨戶搜存糧的民兵也放過它。

碉樓裡的一切，和他跳窗出逃之前沒有兩樣，對諸物作「小加工」的，是老鼠、蟑螂、蜘蛛，予以傷筋動骨改造的，是時間。

金山少逃到香港，住了三年。早年被「賣豬崽」去了舊金山的父親為他申請移民，從此在彼岸成家立業。

在村裡碉樓吃的最後一頓飯，餐具依舊，粥和佐料卻成「化石」，其間，是40年海天萬里，生死茫茫。

他午夜夢回，總記起那一頓來不及吃完的早餐，那是他愛吃的「柴魚花生粥」；凌晨時分，總在頭一遍雞叫時起床的祖母，在祖屋把粥熬好，不聲不響地放進碉樓的餐桌。

他在二樓睡覺，渾然不覺。一早起來，打開蓋子，熱氣撲面。那一年，他不到20歲，如今已過花甲。

這故事，讓我被太多的別離磨出老繭的心，顫慄良久。

舊金山 香港 印度

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